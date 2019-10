Congo-Brazzaville: Vient de paraître - « Autres temps, autres mœurs »

Le recueil de nouvelles de Claude Richard M'Bissa, publié aux éditions L'Harmattan en mi-septembre, est une œuvre littéraire dans laquelle il dépeint les chroniques sociales et politiques du Congo, surtout en devoir de mémoire pour les générations futures car les faits relatés relèvent tous de la réalité.

Les cinq nouvelles qui constituent « Autres temps, autres mœurs » ne contiennet aucune illustration. Elles décrivent les modes de vie d'autrefois, en milieu urbain et rural, ainsi que les mutations amoureuses des temps présents.

Tel qu'exhibé sur la quatrième de couverture, l'auteur y présente des intrigues amoureuses captivantes qui reflètent des aspects typiques de la société congolaise actuelle, à travers la relation homme-femme dans les villes, les procédés fourbes masculins de séduction, les rivalités, le phénomène de l'infidélité conjugale et la prostitution. Au-delà de ces aventures amoureuses, sont abordées d'autres problématiques sociales préoccupantes : la question ethnique, les croyances superstitieuses et la relation indéniable entre l'argent et la politique.

Dans cet ouvrage, l'auteur présente non pas la grande mais la petite histoire de gens ordinaires ; des faits, phénomènes sociaux et mœurs spécifiques, qui logiquement changent à mesure que le temps s'écoule. Des histoires, parfois vécues par l'auteur lui-même ou rapportées fidèlement, qui rattachent la trame de chaque texte à une symbolique donnée.

D'après Claude Richard M'Bissa, un écrivain n'écrit évidemment pas pour lui-même. Ainsi, l'objectif de cette œuvre est d'ouvrir des fenêtres sur des aspects de la vie sociale et politique du Congo-Brazzaville. « Il s'agit de jeter un regard sur des tranches historiques -les années post indépendances, celles du boom pétrolier et de la période actuelle- en les situant dans les contextes sociologiques et géographiques de leurs déroulements », précise l'auteur.

Né à Omboye (Kellé) au Congo, Claude Richard M'Bissa est licencié en sociologie et diplômé en science politique. En sa qualité d'écrivain, il a déjà publié, aux éditions L'Harmattan, "Les élections législatives au Congo : enjeux du découpage électoral (2013)" ; "Le ndjobi au Congo et au Gabon : histoire et fonction sociale (2014)" ; "Débat sur la Constitution du 20 janvier 2002 au Congo : enjeux sociaux et stratégies politiques" (2014) ...

Comme dans ses précédentes publications, l'auteur demeure dans son champ d'apprentissage, certainement sur la base de l'expérience, la maîtrise et la perception des différents sujets qui font féconder sa plume.