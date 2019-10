Congo-Brazzaville: Hommage à Jacques Chirac - Pierre Ngolo et Isidore Mvouba signent le livre de condoléances

Le président du Sénat, président par intérim de la majorité présidentielle, et celui de l'Assemblée nationale ont procédé, le 30 septembre, à la résidence de l'ambassadeur de France au Congo, à la signature du livre de condoléances suite au décès de l'ancien président français.

Les deux personnalités ont reconnu le mérite de l'ancien homme d'Etat français, notamment son combat pour la paix et la protection de l'environnement, lequel a tissé entre lui et les citoyens du monde une relation forte. « Jacques Chirac était un homme chaleureux, un homme du peuple et nous ne pouvions qu'admirer l'action qui était la sienne », ont-ils laissé entendre.

Dans son mot de circonstance prononcé à cette occasion, l'ambassadeur de France, François Barateau, citant le président Emmanuel Macron, a signifié que Jacques Chirac ressemblait aux Français qui se reconnaissaient en lui. Il représentait la nation française dans sa diversité, dans sa complexité et, a poursuivi le diplomate français, incarnait une certaine idée de la France indépendante, assumant ses responsabilités passées mais aussi son rôle historique de conscience universelle. Une France fière de ses valeurs de tolérance et de fraternité.

« Jacques Chirac a constamment veillé à la cohésion de notre pays qu'il a courageusement protégé contre les extrêmes et la haine. Nous voyons tous aujourd'hui combien ce combat n'est pas gagné et combien il doit être poursuivi et amplifié avec rigueur et responsabilité en France et aussi bien à l'échelle européenne et mondiale. Si Jacques Chirac portait en lui toujours l'amour de la France et des Français, le combat de sa vie fut celui du respect des différences et du dialogue des cultures parvenant ainsi à concilier harmonieusement l'amour de la patrie et l'ouverture à l'universelle », a fait savoir le diplomate français.

François Barateau a également dit avoir constaté, à Brazzaville, ancienne capitale de la France libre, la tristesse sincère et profonde provoquée par la disparition de Jacques Chirac. Beaucoup de Congolais, a-t-il rappelé, ont eu le plaisir de le rencontrer à l'occasion de ses deux déplacements officiels.

« J'ai pu ainsi mesurer l'intensité de la perception positive sans doute rare à un tel niveau de l'ouverture au monde de l'ancien président français et son attachement vrai au continent africain et à ses peuples dont chaque homme et chaque femme représentait pour lui, de la même manière qu'en France, des vies qui méritaient une attention et une affection égales», a-t-il indiqué.

Rappelons qu'auparavant, le président du Sénat avait reçu en audience l'ambassadeur de Chine au Congo avec qui il a échangé sur les préparatifs de son prochain voyage dans ce pays.