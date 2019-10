Algérie: Une cache d'armes découverte à Tamanrasset

Alger — Une cache contenant des armes et des munitions a été découverte dimanche à Tamanrasset par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, le 29 septembre 2019, suite à une opération de recherche et de fouille menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset/6eRM, une cache d'armes et de munitions", a précisé le MDN.

Selon la même source, cette cache contenait "un (01) lance-roquettes de type RPG-2 avec deux (02) roquettes et deux (02) charges propulsives, ainsi qu'un fusil (01) mitrailleur de type FM et (05) roquettes sol-sol de type BM-21".

Un terroriste dénommé "A. El-Hadj", qui avait rallié les groupes terroristes en 2016, a été capturé par des Garde-frontières, lors d'une embuscade tendue à In Guezzam en 6e Région militaire, a ajouté le MDN.

Par ailleurs, une grande quantité de kif traité s'élevant à (301,3) kilogrammes a été saisie par des Garde-frontières, lors d'une patrouille de recherche menée près des frontières à Tlemcen (2eRM).

A Béni-Saf et Mostaganem, des Garde-côtes ont découvert (60,7) kilogrammes de la même substance, tandis que des Garde-frontières ont saisi à Béchar (3eRM), cinq (05) kilogrammes de kif traité.

Selon la même source, (44) candidats à l'émigration clandestine ont été secourus par des unités de sauvetage et de recherche relevant des Forces navales, lors d'opérations distinctes, et ce, suite au naufrage de leurs embarcations au large d'Oran (2eRM), Ténès et Boumerdès (1èreRM).

A Annaba, El-Kala et Skikda (5eRM), des tentatives d'émigration clandestine de (77) personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction , ont été déjouées par des Garde-côtes.