Algérie: Plus de 200.000 nouveaux stagiaires rejoindront dimanche les instituts de formation professionnelle

Alger — Plus de 200.000 nouveaux stagiaires rejoindront, dimanche prochain, les établissements de la formation professionnelle au niveau national, a-t-on appris auprès du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

A cet effet, plus de 382.000 nouveaux postes pédagogiques sont proposés à cette rentrée professionnelle, dont 380.000 postes dans la formation professionnelle et 2000 autres dans l'enseignement professionnel, a indiqué la même source, précisant que "plus de 68 % des offres de formation disponibles concernent des spécialités relevant des secteurs prioritaires de l'économie nationale.

Concernant la formation au profit des catégories aux besoins spécifiques, le ministère a prévu 674 nouveaux postes répartis sur cinq (5) centres de formation professionnelle et d'apprentissage spécialisés pour handicapés moteurs, à travers les wilayas d'Alger, Boumerdes, Laghouat, Skikda et Relizane, selon la même source.

Le ministère vise, au titre de cette rentrée, "à prendre en charge la demande croissante sur la formation formulée par ceux ayant un niveau de troisième année secondaire ", en assurant 37.960 postes de formation au profit de cette frange de jeunes, outre l'ouverture de 203 sections détachées au niveau des Centres de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA), en sus du renforcement des offres de formation dans certaines spécialités sollicitées par les jeunes.

La rentrée de septembre 2019 s'inscrit dans le cadre du programme du secteur visant essentiellement à "diversifier les modes et dispositifs de formation, et adapter les formations aux besoins des secteurs et exigences du marché de l'emploi, tout en se focalisant sur la promotion et le développement du mode de la formation par apprentissage, à travers la poursuite de la mise en application de la loi fixant les nouvelles règles en matière d'apprentissage.

Pour le bon déroulement de cette rentrée, de nouveaux amendements ont été introduits dans a nomenclature des branches et spécialités de la formation professionnelle, révisée au cours de l'année 2018 et comprenant 23 branches et 495 spécialités, en sus de l'élaboration d'un guide 2019 des branches et spécialités de l'enseignement professionnel.

Par ailleurs, cette rentrée connaîtra la poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle organisation du cursus de l'enseignement professionnel, adoptée en 2007 et l'extension graduelle du réseau d'établissements réservé à ce cursus, avec l'ouverture de 7 nouveaux instituts d'enseignement professionnel, dont deux spécialisés dans l'Hôtellerie, le Tourisme et la Restauration dans les deux wilayas de Tipasa et de Jijel, de 4 autres spécialisés dans le domaine industriel dans les wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdes, Chlef et Ouargla, et d'un (1) autre spécialisé dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire dans la wilaya de Tebessa.

Pour rappel, une commission interministérielle mixte chargée d'examiner le dossier du lancement du Baccalauréat professionnel a été récemment installée, avec pour objectif de rendre le cursus professionnel plus attractif pour les élèves et leurs parents.