Algérie: Gaïd Salah - Les services de sécurité instruits pour entamer "immédiatement" la sécurisation du processus électoral

Alger — Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a affirmé, lundi à Oran, avoir donné des instructions aux Commandants de Régions et de Forces ainsi qu'aux différents services de sécurité pour entamer "immédiatement" toutes les mesures nécessaires pour la sécurisation du processus électoral à travers tout le territoire national, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Je voudrais souligner que j'ai donné des instructions aux Commandants de Régions et de Forces ainsi qu'aux différents services de sécurité pour prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le processus électoral à travers tout le territoire national, afin que notre peuple puisse s'acquitter de son devoir électoral dans des conditions empreintes de sécurité et de sérénité, car nous considérons que la concrétisation de cela nécessite que la condition sécuritaire soit assurée, car la sécurité est source d'espoir et de quiétude. Raison pour laquelle, nous accordons un intérêt particulier à l'approche sécuritaire", a-t-il précisé.

Gaïd Salah a déclaré, au 3e jour de sa visite à la 2ème Région militaire, devant les cadres et les personnels de cette région, qu'"une Algérie sûre, stable et capable de préserver sa souveraineté et son indépendance nationale et de sauvegarder son intégrité territoriale et son unité populaire, ainsi que les valeurs de son identité, est une Algérie à même de se développer sur plus d'un plan et de se relancer dans tous les domaines".

Pour le Général de Corps d'Armée, "ces élections constituent une nouvelle opportunité à travers laquelle le peuple algérien prouvera qu'il est un peuple attaché à ses principes nationalistes authentiques, un peuple qui sait comment s'acquitter de son devoir national à chaque fois qu'il fait face aux défis, car l'Algérie est l'objectif ultime".