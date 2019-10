Algérie: Ouverture des travaux de la réunion du CEMOC à Tamanrasset

Alger — Le général-major Zerrad Cherif, chef du département Emploi-Préparation de l'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a supervisé, lundi, au nom du Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, président en exercice du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du Comité d'état-major opérationnel conjoint (CEMOC), l'ouverture des travaux de la réunion dudit Conseil à Tamanrasset en 6ème Région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Cette réunion qui a vu la participation du Général de corps d'Armée Ahmed Mohamed, chef d'état-major des Forces armées nigériennes, du général de division Abdoulaye Coulibaly, chef d'état-major général des Armées maliennes, du général de division Mohamad Cheikh Mohamed Lemine Elamine, chef d'état-major de l'Armée nationale mauritanienne, et du général-major Zerrad Cherif représentant du général de corps d'Armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a été mise à profit afin d'étudier et d'évaluer la situation sécuritaire dans la région, l'échange d'analyses et le retour d'expériences depuis la dernière réunion du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du CEMOC, tenue le 12 septembre 2018, à Niamey (Niger)", précise la même source.

Cette réunion a été aussi "l'occasion pour renforcer les activités du CEMOC et pour passer la présidence tournante du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du CEMOC au Mali".

Dans son intervention, le Général-Major Zerrad Cherif a insisté sur "l'attachement du Haut commandement de l'ANP préserver ce cadre de coopération, en l'occurrence le CEMOC, qui a été mis en place pour assurer la sécurité de notre sous-région, d'où la nécessité de conjuguer les efforts dans une coopération franche et sincère entre les pays membres, basée essentiellement sur l'échange de renseignements et la coordination des actions de part et d'autre des frontières", ajoute le communiqué du MDN.