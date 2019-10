Ile Maurice: Menace de mort - Soodhun souffrant, le procès renvoyé

Il n'était pas en cour ce mardi 1er octobre. Showkutally Soodhun, poursuivi pour outrage à un parlementaire, est souffrant. Ses hommes de loi ont présenté un certificat médical en cour. Le procès a été renvoyé au 3 avril 2020.

Selon le document, l'ancien ministre du Logement et des terres est admis à l'hôpital Welkin depuis le 29 septembre dernier. «Il est suivi par un cardiologue. He should be back on his feet in some days» a indiqué son avocat Ravind Chetty, assisté de Me Raouf Gulbul, au magistrat Sacheen Boodhoo.

Pour rappel, Xavier Duval avait porté plainte contre Showkutally Soodhun en juillet 2017 après que ce dernier avait déclaré, lors d'un congrès, «Si mo bodyguard ti donne mwa revolver, mo touye Xavier Duval dan Parlman.» La raison qu'il avait donné à son auditoire est que le leader de l'opposition avait critiqué l'Arabie Saoudite.