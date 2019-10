Madagascar: Amboditsiry - La Résidence Rainilaiarivony devient site Patrimonial national

La résidence de Rainilaiarivony, sera réhabilitée bientôt.

L'entretien et la restauration de biens immobiliers classés monuments historiques est l'un des principaux objectifs de l'Etat. En effet, le patrimoine culturel est un des systèmes les plus importants pour la construction d'une identité commune sur le territoire d'un pays. Hier, dans le but de réhabiliter et de conserver le domaine de Rainilaiarivony, les représentants du Ministère de la Communication et de la Culture sont venus à Amboditsiry. .. Pendant presque deux décennies, ce patrimoine architectural crée un conflit entre l'Etat malgache et les descendants de Rainilaiarivony. Si le premier veut restaurer et conserver ce monument historique pour la génération future, le deuxième n'est pas de cet avis. « Cette résidence appartient à notre arrière grand- père, alors, c'est notre héritage », a affirmé Allan Rajimison, arrière petit-fils de Rainilaiarivony. Quant au Directeur Général de la culture Francis Alexandre Razafiarison, il informe que « Cet ancien domaine de Rainilaiarivony est parmi les dix sites patrimoniales à réhabiliter. Un appel d'offre est lancé pour réaliser ce projet ». D'après un spécialiste d'un patrimoine culturel matériel, le patrimoine national est un bien public, alors cette résidence est pour tous les citoyens malgaches. Il est à noter que La résidence est classée monument historique par le décret n°78-257 du 4 novembre 1978. En outre, dans le dessein du programme ZPPAUP ( Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) de la capitale malgache, mis en place par la coopération CUA-RF, la résidence d'Amboditsiry est aménagée dans le but de préservation de l'ensemble paysager existant, et de valorisation d'un lieu représentatif d'un personnage hautement symbolique dans l'histoire de l'lle Rouge.

Un bâtiment d'un siècle et demi. Attribuée par le roi Andrianjaka au début du XVIIe siècle à l'arrière grand- père de Rainiharo, le grand-père de Rainilaiarivony, la résidence d'Amboditsiry est devenue la maison du dernier à la deuxième moitié du XIXe siècle. La résidence fait partie d'un ensemble de propriétés foncières et immobilières comme celle de fasan-dRainiharo ,le Rova d'Andafiavaratra et autres.

À l'aube du XXe siècle, pendant que les Français commencent à s'implanter à Madagascar, Rainialaiarivony est maintenu en résidence surveillé. Avant son départ en exil pour l'Algérie, l'homme d'Andafiavaratra rédige son testament léguant ainsi ladite résidence à son petit-fils Ratelifera. La maison est construite par l'architecte anglais James Cameron en 1863. Le jardin couvre 3.88 hectares. La beauté a été exceptionnelle que Rainilaiarivony y emmenait la Reine Rasoherina alors très malade, pour sa convalescence. C'est également de là qu'elle fait sa dernière apparition à la population en avril 1888.