Madagascar: Musique - Reko-Fy&his band revient au Ccesca

Dorénavant, Fy&his band s'appelle Reko

Et de deux ! En attendant de voir leur premier album sortir, leurs fans peuvent déjà se réjouir d'une prochaine rencontre. Le groupe Reko, anciennement « Fy Rasolofoniaina and his band », reviendra au Ccesca Antanimena le 12 octobre

« Travail bien accompli au succès conduit.» Ce n'est pas Reko qui dira le contraire car pour eux, un an aurait suffi à changer les choses. Débutant en tant que « Fy Rasolofoniaina and his band », dorénavant, la formation des quatre hommes répond désormais au doux nom de « Reko ». Un nom qui en dit long sur leur musique. Du folk progressif. Une musique à base de guitare acoustique, avec un soupçon de feeling, de gospel au niveau des paroles, et un vrai petit monde à part dans lequel ils emmènent un large public. Pour le rendez-vous au Ccesca, ils mettront pas moins d'une bonne vingtaine de morceaux, voire plus pour faire découvrir leurs nouveaux titres, mais aussi les incontournables. Le spectacle combinera évidemment plusieurs disciplines artistiques avec des invités surprises.

Après « Tiako ianao » et « Mitonia », c'est « Misy anao » qui vient d'être dévoilée au public. Un mélange de douceur, de puissance et de charisme. Le tout traduit la grande complicité du groupe , une harmonie qui s'est installée au cours de ces plusieurs mois de travail intense. Selon Hasina Ramarivelo, manager, « ils ont pu établir une grande cohésion entre eux. Tels des frères d'armes, ils ont maintenant cette aura en commun, cette force que l'on retrouve dans les grands groupes. Avec cette grande complicité, ils sont plus efficaces et leurs liens étroits se ressentent dans leurs œuvres »

Sans changer de registre, la bande séduit les mélomanes et se hisse rapidement parmi les grands espoirs du showbiz malgache. En pleine conception de leur tout premier album, Fy Rasolofoniaina, Princia, Diary et Zazah sortent au fur et à mesure des singles qui figureront certainement sur leur prochain opus. Un album tant attendu et qui sortira dans les mois à venir. Si le groupe est en train de peaufiner ce petit bijou, les inconditionnels pourront déjà espérer un bel album digne de ce nom.