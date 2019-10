Madagascar: Pancrace-Championnat Analamanga - Le club CSLA s'impose !

Un combat très intense chez les -77 kg classe B.

Mission accomplie pour le Comité Analamanga du Pancrace. Le championnat s'est déroulé avec succès dimanche dernier au Gymnase couvert Besarety, belle preuve d'une bonne organisation et le centre des combats de toutes ses couleurs, qui ont ravivé le public venu en masse.

En effet, quarante-cinq combats ont été programmés aux cadets, juniors et séniors issus de dix clubs de la capitale. Le club CSLA a dominé les débats en raflant cinq titres. Ce club a remporté deux victoires parmi les quatre combats pour la classe A signés par Heriniaina Jocelyn chez les -56kg et Antonny pour les -77kg. Jean Eddy était sacré champion chez les -65kg classe B. Chez les jeunes, ses représentants en l'occurrence Zo Niaina (-50kg) et Olivier (65kg) ont complètement brillé en s'imposant sur leurs adversaires respectifs.

Le club JAB termine deuxième avec trois titres. Son honneur a été réservé par Rihno et Mitantsoa chez les 77 kg et 84 kg classe B. Sa seule combattante Tsiry Hasina chez les filles juniors a complété les débats. Le club YBI s'est trouvé à la troisième place avec deux titres qui avaient été récoltés par Tokiniaina, suite à une disqualification de son adversaire classe A. Andry avait fait la différence chez les -56kg classe B. Le club Tsunami a aussi raflé deux titres, tandis que le Reedem et le Cosfa ont chacun remporté un titre.

La participation des jeunes combattants a marqué cette version 2019. Cela cadre la préparation de la relève, selon les explications du président Mely Zafindranaivo. Il a reçu un trophée de la part du comité en dépit de ses bonnes organisations vis-à-vis de ce combat. Une autre compétition aura lieu en novembre, une dernière sélection avant le championnat de Madagascar en décembre.