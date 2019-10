Soudan: Hamdouk félicite les efforts de la France pour rétablir la paix au Soudan

Paris, 30 Sept (délégué SUNA) - Le Premier ministre Dr. Abdullah Hamdouk a fait l'éloge des efforts de la France pour réaliser la paix au Soudan, signalant à son initiative d'organiser la réunion avec Abdul Wahid Mohamed Nour, chef de l'Armée de libération du Soudan dans la capitale française Paris.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le président français, Emmanuel Macron, lundi soir à l'Elysée, l'organisation de cette réunion confirme l'attachement du gouvernement français à instaurer la paix au Soudan et son soutien à la sécurité et à la stabilité dans le pays, saluant le fait que la France accueille de nombreux réfugiés soudanais et la préparation d'un climat qui réponde à leurs énergies pour construire un nouveau Soudan.

Le Premier ministre a déclaré que le changement survenu au Soudan était un changement réel et profond qui conduirait à la transformation démocratique souhaitée et ramènerait le Soudan à sa position de leader dans les enceintes régionales et internationales.

Hamdouk a appelé la France à aider le Soudan à retirer son nom de la liste des États qui parrainent le terrorisme et a déclaré que le peuple soudanais n'avait jamais été lié au terrorisme, mais que le régime déchu était lié au terrorisme, soulignant qu'aider le Soudan à retirer son nom de cette liste était essentiel pour régler tous les autres problèmes.

Le Premier ministre a lancé un appel aux entreprises françaises pour qu'elles investissent au Soudan, d'autant plus qu'elles sont absentes du Soudan depuis longtemps en raison de la politique de l'ancien régime.