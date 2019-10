Angola: Sport adapté - Derniers préparatifs de la sélection nationale pour le Championnat d'Afrique

Benguela — Avec les renvois du gardien Sebastião Cacumba, de Huambo, et de l'attaquant Catarino de Carvalho, de Luanda, l'équipe de football avec des béquilles affine ce mardi des aspects techniques et tactiques, visant sa participation à Vème édition du Championnat d'Afrique, qui se déroulera du 4 au 10 octobre 2019 dans cette ville.

Dans une brève allocution à l'Angop, l'entraîneur adjoint de l'Angola, Luís Duarig, a déclaré qu'au cours de cette dernière phase de préparation, l'équipe nationale, qui compte maintenant 14 athlètes définitifs, a répété les tirs au but, la circulation du ballon et des actions défensives et offensives.

Il a expliqué que l'équipe est en bonne santé et sans blessés, elle n'attend que le début de la compétition. Voici les 14 athlètes: Gardiens de but - Augusto Lilito (Moxico) et Jesus Mateus (Luanda) Défenseurs - Celestino Elias (Huambo), Neves Sonhi (Moxico) et Francisco Amaro (Luanda) Milieux de terrain - Hilário Cufula (Benguela), Jesus Alexandre (Luanda) et Laurindo Lucamba (Huambo) Attquants: Sabino António (Moxico), Joao das Dores «Chiquete» (Huambo), Sandro do Rosario (Luanda), Moisés Cézar (Moxico), José Candeeiro (Namibe) et Heno Guilherme (Luanda). Selon l'ANGOP, l'équipe du Cameroun séjourne depuis lundi à Luanda. La CAN 2019 qui se dispute dans la ville angolaise de Benguela, compte sur la participation de l'Angola (hôte), le Ghana, le Nigéria, le Libéria, la Guinée-Bissau, le Togo, la Sierra Leone, le Rwanda, le Maroc, la Tanzanie, la Côte d'Ivoire, Cameroun et Kenya.