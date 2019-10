Angola: La situation de la sécurité publique à Huambo est stable, commandant général

Huambo — Le commandant général de la Police nationale (PN), le commissaire général Paulo de Almeida, a estimé mardi à Huambo que la situation de la sécurité publique dans cette région du pays était stable, notamment en ce qui concerne la réduction des cas d'intolérance politique, un conflit "nocif" pour la stabilité et le développement du pays.

Le haut gradé de la police angolaise a tenu ces propos lors de l'acte de promotion de 150 policiers, y compris des inspecteurs, des sous-inspecteurs et des 1 er, 2 e et 3 e sous-chefs, soulignant que la province de Huambo enregistrait la stabilité résultant de l'intervention ponctuelle de cet organe du Ministère de l'intérieur.

Il a indiqué que la police nationale était en mesure de corriger et de combattre en temps voulu la prétendue "guerre des drapeaux", faisant de la région une province avec une sécurité acceptable.

Il a rappelé que les agents de la police nationale sont les garants de la sécurité de la population et de leurs avoirs, raison pour laquelle ils doivent rechercher la rigueur et la discipline dans leur professionnalisme. «Nous pouvons être n'importe où et porter n'importe quel pull, nous devons avoir nos objectifs communs bien identifiés, nous ne pouvons pas construire le pays divisé et séparé. Je salue donc le travail du personnel du commandement provincial de la police nationale, qui a su transmettre le message aux citoyens de cette région », a-t-il déclaré. Selon le commandant général, les Angolais doivent rester unis pour promouvoir le bien-être et le progrès économique et social, à un moment où l'action de la police est fondée sur la prévention de la criminalité, comptant sur avec le soutien de tous. En ce qui concerne la discipline, le Commissaire général de la police nationale a reconnu qu'il existait peu de preuves dans ce domaine, mais a promis de lutter sans pitié contre les cas de consommation excessive d'alcool, de perte de posture et d'éthique constituant une violation aux règles et au profil de la corporation.

Il a averti que la corporation ne devrait pas incorporer de délinquants, car le personnel devrait être un exemple et montrer de la confiance en soi, garantissant la tranquillité des citoyens des zones urbaines, des banlieues et de tout le pays. À cette occasion, les 150 membres du Service des enquêtes criminelles (SIC), de l'Unité de protection des objectifs stratégiques (UPOE), de l'Unité de police d'intervention rapide (UPIR), de l'Unité de protection d'individualités protocolaires (UPIP), ont été brevetés, des commandements municipaux et l'unité de circulation routière ont été promus.