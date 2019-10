Tunisie: Kébili-Législatives - Marché hebdomadaire lieu d'attraction des listes candidates

Kébili — Le marché hebdomadaire de la ville de Kébili est un lieu d'attraction des listes candidates à la recherche d'un contact direct avec les citoyens, en prévision des électorales législatives du 6 octobre 2019.

C'est, aussi, l'occasion pour les membres de la liste du parti Nidaa Tounes de présenter leur programme basé sur la discrimination positive au profit de la création d'emplois et de la promotion de l'infrastructure, dans la région de Kébili. Ils s'engagent, en outre, à œuvrer pour la création d'une zone franche avec l'Algérie, dans la localité de Matrouha (délégation de Rjim Maatoug), de manière à impulser l'économie dans la région et à promouvoir le tourisme saharien auprès du marché algérien. Il est aussi question, dans leur programme, de restructurer les terres domaniales au profit des chômeurs et des démunis, de réserver une partie des richesses minières et énergétiques au gouvernorat et de relier le gouvernorat au réseau ferroviaire.

De son côté, la liste indépendante « Nefza nous réunit » opte pour l'installation d'une tente, place des martyrs, à Kébili-vile, afin de faire connaître son programme. Lequel s'articule autour de l'impulsion des projets de développement des zones sahariennes, à travers un fonds de développement régional, ainsi que la création d'une banque des régions et d'une maison de l'entrepreneur. Le programme prévoit, également, l'activation de l'Office des dattes et la création d 'une instance technique en charge du suivi de la situation phytosanitaire des palmeraies. En outre, le programme propose de créer des espaces de loisirs pour les familles et des stades de quartier dans toutes les délégations, de promouvoir le tourisme dans la région et de créer des espaces pour la distribution des produits d'artisanat.