Algérie: Présidentielle du 12 décembre - "L'Armée ne soutient personne"

- Le Général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) a affirmé, dimanche à Oran, que "l'Armée ne soutient personne" pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain et que "seul le peuple plébiscitera le prochain Président à travers les urnes", a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Parmi les propagandes colportées par la bande et ses acolytes et qu'il faut combattre, est celle qui tente de répandre l'idée que l'ANP appuie un des candidats aux prochaines présidentielles. C'est là une propagande dont le but est de perturber cette importante échéance électorale", a souligné Gaïd Salah au deuxième jour de sa visite de travail et d'inspection en 2ème Région militaire.

"Enfin, je ne puis qu'affirmer avec fierté, détermination et optimisme quant à l'avenir, que l'Algérie se dirige sur la bonne voie et ce, grâce à Allah, Le Tout-Puissant, et ensuite grâce à la prise de conscience de la majorité du peuple algérien qui sait, dans les moments décisifs, comment toujours trancher pour l'intérêt de l'Algérie uniquement, car l'Algérie mérite d'être placée au-dessus de toute considération. Qu'Allah nous prête assistance et qu'Il soit Témoin de mes paroles", a-t-il dit.

A la Base navale principale de Mers El Kébir, le Général de corps d'Armée s'est réuni avec les cadres et les personnels de la façade maritime Ouest, où il a prononcé une allocution d'orientation, suivie via visioconférence par tous les personnels des Forces navales, dans laquelle il a affirmé que "nos Forces navales maitrisent aujourd'hui, à l'instar des autres Forces, les technologies de pointe, et sont devenues un modèle à suivre dans le domaine du travail professionnel, sérieux et responsable".

"J'ai eu, lors de mes précédentes interventions, à souligner que la singularité du peuple algérien, authentique, fier et habitué à remporter tous ces défis quelles que soient leur nature et difficulté, fait que gagner le pari des élections présidentielles, prévues avec l'aide d'Allah, le 12 décembre prochain, soit une évidence et constitue, de ce fait, une nouvelle étape parmi les grandes étapes que les Algériens n'ont eu de cesse de franchir avec confiance et constance".

L'opération de lutte contre la corruption se poursuivra jusqu'à la fin

Pour le Général de corps d'Armée, c'est dans ce sillage que s'inscrivent "le sérieux et la pertinence" de la préparation des prochaines présidentielles, précisant qui'"il est certain qu'après la phase de convocation du corps électoral et l'entame, par l'Autorité nationale indépendante des élections, des missions qui lui sont assignées, à la lumière d'un Code électoral adapté, les bases seront instaurées pour une garantie de la tenue de cette échéance électorale, dans un climat empreint de sincérité, de crédibilité et d'intégrité".

"En cette occasion, il nous appartient de rendre hommage à tous les citoyens, notamment les jeunes, qui ont pris conscience du défi que représente ce rendez-vous électoral et de son importance capitale pour l'Algérie et son peuple, en affluant massivement sur les bureaux d'inscription à travers les différentes communes de la République, pour s'inscrire sur les listes et se préparer à effectuer leur devoir national".

Pour Gaïd Salah, c'est là "une preuve manifeste du dévouement envers l'Algérie et de la forte volonté du peuple algérien et de son souci à participer aux prochaines présidentielles avec tout ce que cela requiert comme attitude et valeurs inhérentes aux principes du peuple et aux constantes de la nation".

"A ce titre et comme je l'avais souligné dans ma précédente intervention sur la sécurisation des élections présidentielles, je voudrais souligner que j'ai donné des instructions aux commandants de Régions et de Forces ainsi qu'aux différents services de sécurité pour entamer immédiatement toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le processus électoral à travers tout le territoire national, afin que notre peuple puisse s'acquitter de son devoir électoral dans des conditions empreintes de sécurité et de sérénité".

Par ailleurs, le Général de corps d'Armée a évoqué la "juste sanction infligée à certains membres de la bande, voire ses têtes", à l'issue de la prononciation des peines à leur encontre pour complot contre l'autorité de l'Etat et contre l'autorité de l'Armée nationale populaire.

Il a affirmé que "le Haut commandement de l'ANP a, ainsi, tenu ses engagements envers le peuple et la patrie, en ce qui concerne l'accompagnement de la justice pour juger les corrompus, en fournissant des garanties suffisantes pour ester en justice tous ceux impliqués dans la corruption, car nul n'est au-dessus de la loi", a encore asséné Gaïd Salah.

"Que le peuple algérien sache que nous ne connaitrons point de répit jusqu'à ce que chaque corrompu et chaque subversif ait la punition qu'il mérite. L'opération de lutte contre la corruption se poursuivra jusqu'à la fin, soit l'assainissement du pays de ces corrompus qui détruisent les potentiels du peuple et l'avenir des générations, quels que soient les efforts à fournir et les sacrifices incommensurables à consentir", s'est-il engagé.

En ce sens, le Général de corps d'Armée a mis l'accent sur l'importance de l'aspect médiatique et son impact sur l'opinion publique nationale ainsi que sur le cours des évènements et a appelé les hommes "intègres" de ce secteur à faire preuve de conscience et de contribuer activement pour que l'Algérie triomphe de ses ennemis.

"Tout le monde connait l'importance de l'aspect médiatique et son impact sur l'opinion publique nationale ainsi que sur le déroulement des évènements. Partant, j'appelle les hommes intègres exerçant dans ce secteur de faire preuve de conscience et de contribuer activement à la victoire de l'Algérie contre ses ennemis, à travers l'effort médiatique probe et la franchise qui caractérise les hommes de media patriotiques, et ils sont nombreux", a fait observer Gaïd Salah.

"Tel est le conseil sincère que nous donnons à tous les hommes intègres du secteur de l'information", a-t-il lancé à l'adresse des hommes des médias.

Au cours de cette visite de travail et d'inspection en 2ème Région militaire à Oran, le Général de corps d'Armée a supervisé l'exécution d'un exercice de tirs avec missiles, depuis deux sous-marins contre des cibles terrestres.

Accompagné du Général-major Meftah Souab, Commandant de la 2ème RM et du Général-major Mohamed Larbi Haouli, Commandant des Forces navales, le Général de Corps d'Armée, a écouté, à l'entame, un exposé portant sur les étapes de l'exercice exécuté au niveau du Polygone de tirs relevant des Forces navales à la Façade maritime Ouest à Oran, pour suivre ensuite l'exécution dudit exercice par les équipages des sous-marins "Hoggar" et "Ouarsenis" relevant des Forces navales.

Cet exercice a pour but de s'assurer du degré d'efficacité opérationnelle de ces deux sous-marins. Ainsi, le tir a été effectué avec succès en détruisant les cibles terrestres avec une grande précision, ce qui constitue une nouvelle réussite et l'un des fruits de la bonne maitrise des équipages, des différents équipements et armes, et confirme, également, le progrès et la disponibilité opérationnelle atteints par les unités des Forces Navales algériennes ces dernières années, note le communiqué du MDN.

A l'issue de la rencontre, le Général de Corps d'Armée a écouté les interventions des cadres et des personnels des Forces navales qui ont exprimé leur fierté de ces acquis considérables mis au service de la flotte de nos Forces navales.