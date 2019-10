Afrique: Le top 10 des pays les plus attractifs en 2020

L'édition dresse la liste des dix pays les plus captivants du continent pour les investissements l'année prochaine.

Le classement tel que présenté est l'œuvre du groupe financier sud-africain "Rand merchant bank". C'est sa neuvième édition intitulée "Where to invest in Africa" . Les économies les plus attractives restent globalement les mêmes par rapport aux précédentes publications. Mais il faut noter des changements importants dans les différentes positions occupées.

L'Egypte reste le pays africain le plus attrayant pour les investissements, en raison de son marché démographique important, de l'amélioration de l'environnement des affaires et de la politique d'industrialisation mise en place par le gouvernement.

La deuxième place revient désormais au Maroc, dont la croissance moyenne pourrait atteindre 4% au cours des prochaines années. Il prend la place qu' occupait l'Afrique du Sud, dont l'économie connaît un "ralentissement cyclique", "une croissance atone" et " un environnement des affaires qui s'est dégradé ".

Le Kenya, le Rwanda et le Ghana occupent respectivement les 4e, 5e, et 6e places, tandis que la Côte d'Ivoire gagne trois places pour occuper la position de septième pays africain le plus attractif pour les investissements. Sa performance est due à son économie de plus en plus diversifiée, marquée par une croissance élevée et de grands projets infrastructurels.

Les trois dernières places du classement reviennent au Nigeria (8e), à l'Ethiopie (9e) et à la Tunisie (10e) qui fait son entrée dans le carré des dix pays les plus attractifs du continent africain.