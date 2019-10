Afrique de l'Ouest: L'influence culturelle de la Chine au Bénin

Alors que la République populaire de Chine fête les 70 ans de sa fondation ce mardi (01.10), son influence culturelle sur le continent africain ne fait que s'étendre. C'est le cas au Bénin.

Le Bénin et la Chine entretiennent un étroit partenariat depuis le temps de la révolution qui a précédé les indépendances en Afrique.

Mathieu Kérékou, le père de la révolution béninoise, s'est ainsi longtemps inspiré du régime de Mao Tsé-toug qui a fondé la République populaire de Chine.

Aujourd'hui encore, la Chine est très présente au Bénin. Pour Houdou Ali, ancien responsable du régime révolutionnaire, la Chine a conservé une influence importante dans ce pays.

"Notre génération a été influencée par la révolution chinoise et notamment par la pensée de Mao Tsé-toung. Mais aussi par les grandes réalisations qui ont fait de la Chine naguère féodale et semi-coloniale, la deuxième puissance économique et la première puissance commerciale du monde. Il y a de quoi influencer les pays anciennement colonisés comme le Dahomey devenu le Bénin. Le chef de la révolution béninoise lui-même s'habillait en tenues à col Mao. Les regrettés présidents Mao Tsé-toung et Matthieu Kérékou sont les pères fondateurs de l'amitié, la solidarité et la coopération entre la Chine et le Bénin. En tant qu'ancien ministre de la Culture, j'ai eu le privilège d'inaugurer le plus grand centre culturel chinois."

Un centre d'apprentissage de la langue

Le développement de la Chine a suscité un engouement particulier chez les jeunes Béninois et en 2009, l'Institut Confucius s'est installé à Cotonou pour enseigner la langue et la culture chinoises.

A ce jour, plus de 3.000 étudiants y suivent des cours de Mandarin. Hermis Dossa est la secrétaire générale e l'Institut Confucius.

"Nos élèves sont à plus de 90% des Béninois qui viennent apprendre la culture et la langue chinoises. Nous avons des activités culturelles, par exemple la fête du printemps, le nouvel an chinois, la fête du bateau dragon. Et ce sont les étudiants béninois qui font les présentations. Beaucoup s'intéressent aujourd'hui à la formation parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent au Bénin et dans la sous-région. Ce qui permet à nos étudiants d'avoir du travail."

Le développement de la Chine est donc demeuré un modèle pour de nombreux Béninois où les tenues à col Mao reviennent à la mode, comme du temps de la révolution.