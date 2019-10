Afrique: Ligue des champions - Le Nigérian Emmanuel Dennis a bousculé le Real

Auteur d'un doublé à Madrid, le Nigérian Emmanuel Dennis Bonaventure a fait trembler le Real, qui a péniblement sauvé le match nul 2-2 face au Club Bruges. Les Ghanéens Richmond Boakye (Étoile rouge de Belgrade) et Thomas Partey (Atletico Madrid) ont également été buteurs.

GROUPE A

Real Madrid (Espagne) - Club Bruges (Belgique) 2-2

Emmanuel Dennis Bonaventure a cueilli à froid le Real en ouvrant le score dès la 9e minute, d'un improbable double-contact, suite à un centre du Sud-Africain Percy Tau. Son but est validé après un recours à la VAR, le juge de touche ayant estimé au départ qu'il y avait hors-jeu. Mais les « Merengue » ne sont pas au bout de leurs peines. À la 39e minute, le Nigérian chipe le ballon dans les pieds de Luka Modric et trompe un Thibaut Courtois humilié et remplacé à la pause par Alphonse Aréola. Le « Super Eagle » a cédé sa place à la 70e minute au Belgo-Congolais Loïs Openda (averti à la 77e minute). Le Sénégalais Krépin Diatta a livré un match sérieux en attaque, même s'il a moins brillé que Dennis et Tau. Quant à l'Angolais Clinton Mata et à l'Ivoirien Simon Déli, ils ont été solides et courageux, en défense, même si Déli a été devancé de la tête par Casemiro sur l'égalisation espagnole.

Galatasaray (Turquie) - Paris Saint-Germain (France) 0-1

Le Congolais Christian Luyindama a réalisé un match solide face aux attaquants du PSG. L'Ivoirien Jean Michaël Seri a également livré une prestation convaincante, au milieu de terrain. Le Marocain Younès Belhanda, qui jouait avec un masque de protection, a été davantage discret. Il a cédé sa place à l'heure de jeu à l'Algérien Sofiane Feghouli. Côté PSG, le Sénégalais Idrissa Gueye s'est appliqué dans l'entrejeu, tandis que le Camerounais Eric-Maxim Choupo-Moting a apporté son enthousiasme lorsqu'il a remplacé Pablo Sarabia (71e).

GROUPE B

Tottenham (Angleterre) - Bayern Munich (Allemagne) 2-7

Cauchemar pour l'Ivoirien Serge Aurier qui a vécu l'humiliation de Tottenham de plein fouet, même s'il n'est impliqué directement sur aucun des buts concédés par les « Spurs ».

Étoile rouge de Belgrade (Serbie) - Olympiakos Le Pirée (Grèce) 3-1

Ruben Semedo a ouvert le score pour les visiteurs en reprenant le ballon de volée, suite à un coup franc. Le défenseur portugo-cap-verdien a réussi à loger le ballon au fond des filets serbes, malgré un angle de tir fermé. Mais le lusophone, ainsi que le Guinéen Mohamed Camara, le Tunisien Yassine Meriah et l'Algérien Yassine Benzia ont ensuite vécu une mauvaise soirée. Surtout Benzia qui a été exclu à la 58e minute. À noter l'entrée en jeu du Marocain Youssef El Arabi, en fin de partie. Côté Étoile rouge, le Ghanéen Richmond Boakye, apparu sur la pelouse à l'heure de jeu, a conforté le succès des siens à la 90e minute, d'un coup de boule.

GROUPE C

Atalanta Bergame (Italie) - Shakhtar Donetsk (Ukraine) 1-2

Aucun Africain n'a pris part à cette rencontre.

Manchester City (Angleterre) - Dinamo Zagreb (Croatie) 2-0

L'Algérien Riyad Mahrez n'a pas marqué, cette fois. Mais sa qualité technique a encore été précieuse aux « Citizens ». Côté croate, le Nigérian Iyayi Atiemwen est entré en jeu à la 83e minute.

GROUPE D

Juventus Turin (Italie) - Bayer Leverkusen (Allemagne) 3-0

Aucun Africain n'a pris part à cette rencontre.

Lokomotiv Moscou (Russie) - Atletico Madrid (Espagne) 0-2

Fait rare en coupe d'Europe, Thomas Partey a marqué. Le Ghanéen a doublé la mise pour les Madrilènes, d'une reprise à bout portant. Dans les rangs moscovites, le Nigérian Bryan Idowu n'était pas titulaire mais a fait son apparition dès la 33e minute.