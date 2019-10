Maroc: Le Polisario met en garde contre les graves conséquences du blocage du processus de règlement

- Le Front Polisario a mis en garde contre les graves conséquences du blocage du processus de règlement mené par les Nations Unies et l'Union africaine en raison des entraves dressées sans cesse par le Maroc en l'absence d'une résolution contraignante du Conseil de sécurité, notamment après la démission de l'envoyé personnel du SG de l'ONU au Sahara occidental, Horst Kohler.

Le Front Polisario, qui a achevé lundi les travaux de la 11e session ordinaire de son Secrétariat national, sous la direction du président sahraoui, Brahim Ghali, a prévenu que la poursuite par le Maroc du pillage des ressources naturelles du Sahara occidental, des violations des droits de l'homme et des provocations, notamment au niveau de la zone tampon de Guerguerat, menace la sécurité et la stabilité dans la région.

En l'absence de mesures concrètes en faveur d'une solution juste garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination et à l'indépendance et devant l'entêtement du Maroc et sa politique de la fuite en avant, le Front Polisario, tout en affirmant sa coopération constante avec l'ONU, tient à souligner qu'il demeure attaché à son droit à poursuivre la lutte par tous les moyens légitimes en vue d'asseoir sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire.

Le Front Polisario a, par ailleurs, salué les positions exprimées par plusieurs Etats lors de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en faveur du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance.

Il a saisi l'occasion de la tenue de sa réunion pour exprimer sa gratitude à l'Union africaine (UA) pour "son attachement à l'Acte constitutif et sa défense acharnée de l'unité du continent et du droit de ses peuples à la liberté et à l'indépendance", louant ses efforts de principe et son respect des lois régissant les partenariats de l'Afrique avec les pays et les organisations continentales et internationales.

Le Front a remercié également le mouvement solidaire et les frères et amis à travers le monde pour leurs positions soutenant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Le Polisario prend acte, avec fierté, des acquis du peuple sahraoui

A l'intérieur, le Front a pris acte, avec fierté, des acquis réalisés par le peuple sahraoui grâce à sa lutte, son combat et sa résistance sur tous les fronts, interne et externe, ce qui s'est traduit dans les bilans encourageants en matière de réalisation des programmes et d'échéances nationales", se réjouissant, à ce propos, de la détermination de l'armée de libération sahraouie à accomplir la mission de libération et de recouvrement de la souveraineté, en sus de l'élimination des dangers de sécurité dus à de grandes quantités de drogues écoulées par le colonisateur marocain dans la région comme ressource de financement des bandes du crime organisé et des groupes terroristes, ce qui constitue un risque pour tous les pays de la région.

Enfin, le Secrétariat national du Front Polisario a exhorté, à la clôture de ses travaux, tous les Sahraouis à davantage d'unification des rangs, de synergie, de vigilance et de mobilisation afin de faire aboutir les prochaines échéances, en tête desquelles la 15è conférence du Front et en faire une station de combat et de lutte dans sa bataille pour la liberté, l'indépendance et l'accomplissement de la souveraineté de la RASD.