Ile Maurice: Quartier-Militaire - Un majestueux parc de L'Espérance

Il y a de ces endroits qui dégagent une énergie particulière et qui donnent une sensation de bien-être. Le parc spirituel de L'Espérance est de ceux-là. D'ailleurs, les visiteurs sont saisis par la beauté du lieu.

Nul ne soupçonnerait un pareil havre en pleine campagne, à Quartier-Militaire, au lieu-dit L'Espérance, entre des routes bordées de champs de culture et la nature sauvage.

Microcosme de différentes cultures et religions, Maurice est une société multiculturelle prospère, un creuset de traditions de pays lointains. Les gens connaissent l'importance des festivals et des prières et célèbrent chaque occasion avec enthousiasme, comme lors de la récente visite du pape François le 9 septembre. Ils comprennent que cela reflète leur passé, leur riche culture et leurs traditions.

Les visiteurs qui empruntent le pont surplombant la rivière Françoise, à L'Espérance, n'en croient pas leurs yeux. Ce qui autrefois était un lieu abandonné a été transformé en un beau parc spirituel. Un espace vert occupe toute la superficie des berges.

Les remparts, comme tout le passage menant au lit de la rivière, sont ceinturés par un magnifique muret en pierre de taille. Des marches, en pierre de taille aussi, de nombreuses lampes boules de neige et des bancs en bois contribuent aussi à la somptuosité du décor. Du coup, cet endroit attire des dévots de tous les coins du pays.

Harmonie

Malgré son côté spirituel, le site reste ouvert à tous. Et les visiteurs de tous les horizons y viennent constamment pour admirer sa beauté unique. «Tou bondié nou éna isi», confie Manad Nirsumloo, 55 ans, et habitant à L'Espérance. Avec les années, ce coin paisible a connu une grande transformation. Il a été aménagé pour accueillir des sessions de prières. Des bancs et des statuettes ont trouvé harmonieusement leur place sur les berges.

Le bruit du vent faisant craquer les bambous et le clapotis de la rivière se faufilant à travers les pierres, constituent les seuls bruits que l'oreille capte à cet endroit. Plusieurs représentations de divinités y sont présentes. Chaque année, les dévots des environs convergent vers ce lac pour marquer le début du Cavadee et de Ganesh Chathurti.

On dit que plusieurs miracles se sont produits là et que de nombreux fidèles ont vécu leurs propres expériences spirituelles, ajoute le prêtre qui officie dans le coin.