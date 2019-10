Ile Maurice: Belle-Mare - Lovkush Oomesh Chooramun au Top 4 de Man of the Universe

Lovkush Oomesh Chooramun a été élu 1er Prince Mr India Mauritius en 2017. Professeur de chant, danseur de kathak et chorégraphe, il a représenté le pays au concours Man of the Universe, du 1er au 6 septembre, aux Philippines.

Lovkush Oomesh Chooramun a de quoi susciter l'admiration de ses pairs. Ce célibataire a trouvé la meilleure formule pour concilier vie professionnelle et vie personnelle. Il est sympathique et affable. Et ce qui ne gâche rien, il est élégant. De plus, il suit la mode et aime participer à divers concours.

«Ma participation à ce concours spécifique était d'abord une occasion de servir mon pays. J'ai toujours voulu mettre mon talent au service du pays et je souhaite lui faire honneur. Les plateformes internationales comme Man of The Universe permettent de vanter les atouts de notre île paradisiaque», dit-il.

Ainsi, Man of the Universe 2019 a été pour lui une expérience formidable. Représenter Maurice aux Philippines sur une telle plateforme, où il était en concurrence avec les représentants d'une vingtaine de pays était vraiment un honneur pour lui.

«Nous avons remporté le titre d'ambassadeur de Man of the Universe 2019. Cela me rend vraiment heureux et beaucoup plus confiant», confie Lovkush. Il ajoute également y avoir fait de son mieux malgré des problèmes de santé.

«C'était vraiment très difficile pour moi car j'ai dû travailler avec acharnement, consentir à des sacrifices pour atteindre ce que nous avons obtenu en finale. J'ai fait briller Moris parmi tous les pays.»

Il n'a pas manqué de remercier ses parents, ses proches et les sponsors, qui ont permis sa participation à ce concours.

Projets

Après sa participation à cette finale, il compte se concentrer sur un projet sur l'environnement et souhaite distribuer et planter des milliers de plantes Ashoka et d'autres espèces encore afin de purifier l'environnement à Maurice, vu que «le changement climatique est très alarmant et nous devons prendre des précautions».

«De plus, je travaillerai aussi sur un projet d'aide aux enfants et aux personnes âgées pour les aider à être autonomes. Ce faisant, je rendrai service à l'humanité.»