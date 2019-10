Cote d'Ivoire: infinix hot 8 - offrir un monde de divertissement aux utilisateurs

Le tout dernier smartphone de la série HOT de la marque Infinix mobile a été dévoilé. Avec sa batterie de 5000mAh, son écran de 6,6 pouces Waterdrop et sa resolution HD+, triple camera arrière et la technologie DIRAC "sound & party" comme caractéristiques phares, HOT 8 permettra aux consommateurs d'apprécier un monde de divertissement.

La série HOT est un milieu de gamme spécialement conçu pour une cible jeune passionnée par le divertissement dans un monde interconnecté. Fidèle à l'esprit de marque d'Infinix proposant des produits avec les technologies les plus avancées au meilleur prix, la série HOT s'est engagée à repousser les limites en combinant les fonctionnalités les plus pertinentes permettant d'améliorer leur expérience de divertissement dans l'espace digital. « La série HOT d'Infinix vise à donner une expérience de divertissement sans limite alimentée par la technologie mobile. Sur les marchés émergents, nous observons un intérêt croissant pour le divertissement dit traditionnel, mais aussi digital. Nous avons remarqué que la jeunesse souhaite être connectée et partager leur vie avec leur communauté à travers différents moyens, tels que les réseaux sociaux, les jeux vidéos, le streaming et la fête", a laissé entendre Benjamin Jiang, Directeur Général de Infinix Mobile. Benjamin Jiang a par ailleurs expliqué que le lancement de la série HOT 8 illustre parfaitement le fait que sa marque ne ménage aucun effort pour tenir ses promesses : «En intégrant une plus grande batterie, un plus grand écran et d'autres caractéristiques clés, nous ne souhaitons pas seulement satisfaire les désirs de divertissement, mais aussi inviter la jeunesse à explorer un monde de créativité grâce à un smartphone abordable ».

HOT 8 un smartphone du divertissement par excellence

Les utilisateurs pourront apprécier le divertissement sur mobile toute la journée:

surfer sur les réseaux sociaux,regarder des vidéos, prendre des photos ou jouer.

Pour encore plus de satisfaction, le HOT 8 adopte l'intelligence artificielle qui optimise la consommation d'énergie. En sondant les habitudes d'utilisation des applications et en incluant un système d'économie d'énergie, l'autonomie du HOT 8 a été augmentée de 10 %.

Le HOT 8 se distingue de la compétition avec une caméra arrière de 13 mégapixels, un objectif de 13MP, un objectif de 2MP et d'un objectif à Intelligence Artificielle pour capturer plus de détails et des images plus claires.

Il est aussi équipé de 4 flashes et une ouverture F1.8 pour améliorer les performances de la caméra.

La triple caméra arrière offrira aux utilisateurs une meilleure expérience en matière de prise de vue et de diffusion d'images.

Le nouveau modèle a été conçu pour fournir à ses utilisateurs, un niveau de sécurité élevé. Ce service est aussi implémenté dans le HOT 8, et il rendu possible grâce à la reconnaissance faciale et au déverrouillage par empreinte digitale en seulement 0,5 secondes, qui en font un système de protection d'informations plus sûr.

Créé en 2012, Infinix est engagé dans la production de smartphones de dernières technologies et au design fashion, apportant un style de vie entre haute technologie et life style.

À travers des interactions quotidiennes, ces produits font aujourd'hui partie intégrante du mode de vie de la jeunesse à un niveau mondial.

[ Actuellement Infinix commercialise 4 gammes de produits: ]

ZERO, NOTE, HOT S et HOT dans le monde entier à travers l'Europe, l'Afrique, l'Amérique Latine, le Moyen Orient et l'Asie.

Avec pour état d'esprit de repousser les limites, les smartphones Infinix sont conçus spécialement pour une jeunesse qui se démarque et en accord avec le monde d'aujourd'hui

[ Un smartphone mieux organisé avec l'application Google File ]

Le HOT 8 est préinstallé avec l'application Google Files qui permet une meilleure organisation de vos fichiers. Il permet aussi de libérer de l'espace mémoire régulièrement, rechercher ses fichiers plus facilement et transférer des fichiers sans consommer les données mobiles.