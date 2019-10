Soudan: Des médias internationaux interviewent Dr Hamdok à Paris

Paris — Les chaînes de télévision de France 24 et Al-Hurrah, ainsi que des radios de Monte Carlo et de Dabanga en plus du journal français Le Monde ont interviewé le Premier ministre Abdallah Hamdok dans sa résidence à l'hôtel Novotel à Paris en marge de sa visite en France.

Les interviews ont porté sur les relations bilatérales entre le Soudan et la France sous tous ses aspects et sur le rôle attendu de la France dans le règlement du problème de la dette extérieure du Soudan en sa qualité principale créancier du Soudan et président du Club de Paris.

Les interviews ont également porté sur les efforts déployés par la France pour retirer le Soudan de la liste des États qui parrainent le terrorisme, ainsi que sur les efforts déployés par le gouvernement soudanais pour créer un environnement attractif pour les investissements étrangers, outre le rôle de la France pour aider le Soudan à instaurer la paix qui est une priorité absolue du gouvernement civil de transition.

Les entretiens ont abordé les affirmations du président français Emanuel Macron et de son ministre des Finances de fournir un soutien illimité au Soudan dans différents domaines, sur la base des relations profondément solides et distinguées entre Khartoum et Paris.

Le Premier ministre Abdallah Hamdok a souligné au cours de ces entretiens la feuille de route établie par le gouvernement de transition pour s'attaquer aux problèmes économiques du pays, aux partenaires avec la communauté internationale et à son plan de transformation politique et économique du pays, ainsi que les efforts de son gouvernement pour parvenir à une paix juste et durable au Soudan.