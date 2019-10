Burkina Faso: Coopération - Christophe Dabiré en visite d'amitié et de travail à Bruxelles

Le RAF est une plateforme de rencontres et d'échanges entre décideurs et investisseurs d'Afrique et d'Europe, pour favoriser des partenariats gagnants-gagnants et contribuer au développement du continent africain.

L'édition 2019 du RAF est placée sous le thème « Enjeux socio-économiques de l'exploitation minière en Afrique ». Pour le Burkina Faso qui connait un boom minier depuis quelques années, cette rencontre est une opportunité pour le Chef du Gouvernement et sa délégation, de présenter les potentialités, mais aussi les opportunités d'affaires dont regorge notre pays, particulièrement dans le domaine des mines afin d'attirer des investissements.

A rappeler que le Burkina Faso a été le premier pays africain à accueillir sur son sol la RAF lors de sa 5ème édition en 2018, une première depuis la création du RAF en 2013.

Le séjour du Chef du Gouvernement Burkinabé à Bruxelles sera aussi mis à profit pour renforcer la coopération bilatérale et multilatérale, à travers une série de rencontres et d'audiences avec des personnalités politiques de la Belgique et des responsables d'institutions européennes, internationales et interafricaines, basées en Belgique.

Christophe Marie Joseph DABIRE, va également rencontrer les ressortissants Burkinabè vivant en Belgique.