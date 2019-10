Burkina Faso: Citland international - Une entreprise aux cotés des entreprises minières et des industries Lod au Burkina

Citland International est une entreprise qui porte main forte aux entreprises minières et aux industries Lod. Elle est spécialisée et expérimentée dans la construction, la protection de l'environnement, les revêtements spéciaux, l'ingénierie et l'assistance technique. Au nombre des produits que propose Citland International, les gangs en cuir, synthétique sur lesquels des technologies nouvelles ont été apportées. En plus de protéger le porteur, les gangs que propose Citland International restent intact après utilisation.

Pour Sam Zagury, PDG de Citland International estime que la participation de son groupe à la SAMAO, est un signe très important. "C'est le lieu de rendez-vous de tous les industriels et professionnels et avec la vie du secteur industriel, la disponibilité des professionnels est compliquée. C'est donc un grand rendez-vous qui se tient une fois par an pour se retrouver, avoir posément des conversations sur des produits techniques, leur exposé des nouveautés et écouter leurs attentes", explique M. Zagury, fier de contribuer au développement de l'économie burkinabè.

Favoriser de nouvelles opportunités pour ses clients en apportant à leur porte des solutions sur mesure, poursuivre de nouveaux produits et services provenant aussi bien de marchés établis que de marchés émergents, fournir des solutions pratiques et novatrices aux problèmes et aux préoccupations rencontrés dans l'industrie en général, être créatifs dans l'approche en proposant des solutions haut de gamme, tels sont les objectifs que poursuivent activement Citland International. L'entreprise entend assurer la rentabilité de ses clients, favoriser une déontologie élevée, des pratiques commerciales équitables, de l'intégrité, de l'honnêteté, et une appréciation sincère pour ceux qui contribuent à son succès. «Rendre à l'Afrique ce que l'Afrique nous a offert», tel est le leitmotiv de Trevor King qui a crée le Groupe Citland au Ghana il y a 30 ans.

L'entreprise vous propose une gamme variées de produits et services dans le secteur minier

Comme perspective, l'entreprise compte construire son second entrepôt sur deux hectares. Ciland International à ce jour, emploie 12 expatriés sur 130 employés. La majorité étant composée de nationaux et quelques Togolais et Ivoiriens. Présent dans une douzaine de pays, l'entreprise a été plusieurs fois reconnue comme entreprise de qualité. Son expertise et son savoir-faire ont été reconnues à travers des distinctions honorifiques de Iamgold Essakane SA et Norgold Bissa.

Témoignages de quelques clients

Antoine Voisin, chef d'agence d'une société basée au Burkina

"Je les conseils fortement aux professionnels du domaine."

"Citland est fournisseur avec lequel nous travaillons sur différentes prestations. Notamment la soudure, l'application géo-membrane, l'application géotextile, fourniture d'EPI et divers. En terme de qualité, je dirai qu'il n'y a rien à dire même s'il faut reconnaitre que la qualité va avec le prix. Je les conseils fortement aux professionnels du domaine."

Mamadou Gueye, Coordonnateur approvisionnement, chaine d'approvisionnement à Iamgold Essakane SA

"Moi je ne change pas une équipe qui gagne"

"Moi je ne change pas une équipe qui gagne et si nous travaillons avec Citland International depuis plusieurs années, c'est parce qu'il y a une satisfaction du point de vu qualité des produits et qualité des services qu'elle nous fourni. Si elle n'avait pas été à la hauteur, nous les aurions éjecté de notre base de donnée depuis longtemp."