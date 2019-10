Congo-Brazzaville: Assistance - L'association Elisabeth-Kiaz offre des fournitures scolaires aux orphelins

La fondatrice de l'association, Meslaye-Pineau-Kiazabou, a récemment fait un don de kits scolaires aux enfants démunis et défavorisés de Pointe-Noire pour leur assurer une bonne rentrée scolaire.

Fidèle à sa tradition d'asseoir son engagement social chaque année à l'endroit des enfants démunis et défavorisés, l'association a remis à plus de cent élèves partant de la maternelle à l'école primaire des sacs à dos, de lots de cahiers, d'ensembles géométriques, d'ardoises, de stylos, de crayons et de gommes. Chaque kit était adapté au niveau scolaire du bénéficiaire. L'objectif étant de faciliter les conditions d'accès de ces enfants à l'éducation et d'alléger le fardeau financier des parents en cette période de crise.

À l'issue de la remise officielle de ces kits, les bénéficiaires ont loué l'association Élisabeth-Kiaz pour son geste d'amour. « Nous remercions l'association Élisabeth-Kiaz pour ces fournitures scolaires qui nous promettons de travailler davantage afin de l'encourager à toujours nous aider », ont-ils dit, tout joyeux.

Ce geste à la fois social et éducationnel a été également salué par de nombreux parents. « ...Grâce à l'association Élisabeth-Kiaz, aujourd'hui mon enfant a toutes ses fournitures», s'est réjoui l'un d'eux.

En accomplissant cet acte, l'association Élisabeth-Kiaz a non seulement donné du sourire à ces enfants mais également permis à cette couche juvénile de se former, de s'éduquer et surtout d'avoir un avenir scolaire radieux. En effet, c'est depuis plus de huit ans que cette association accomplit des gestes de haute portée sociale contribuant fortement à l'amélioration des conditions d'études de plusieurs enfants défavorisés, notamment les orphelins, les malades et bien d'autres au travers d'un programme qui met un point sur la distribution des fournitures scolaires, des médicaments, des produits alimentaires etc... .

Dans son mot de circonstance, la fondatrice a rappelé que l'éducation était le seul axe sur lequel l'on puisse agir pour juguler les maux qui minent les sociétés, et également le pilier de tout développement. « J'ai créé l'association Elisabeth-Kiaz, il y a de cela huit ans. Elle s'occupe des enfants malades, défavorisés et des orphelins. Nous avons à charge quatre-vingt-seize enfants placés dans des familles respectives, chez les oncles, les voisins et les amis », a-t-elle dit, avant de demander aux femmes de prendre soin de leurs enfants.

Fondée autour des valeurs "un enfant, un toit, un avenir", en plus d'être une association à but non lucratif, Elisabeth-Kiaz est également un orphelinat créé il y a trois ans et dont le siège social se trouve à Mpaka, dans le sixième arrondissement Ngoyo. L'une de ses missions premières est d'agir pour faire de l'éducation le levier essentiel de développement pour l'émergence d'une élite, pilier d'une société prospère. Quoique le quartier Mpaka soit son fief, l'association œuvre depuis plusieurs années dans les autres quartiers de Pointe-Noire et au niveau national. Sa fondatrice, Meslaye-Pineau-Kiazabou, est également la présidente nationale de la fondation Lefvoundzou-Engondza moderne.