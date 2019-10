Congo-Brazzaville: Département du Pool - Des kits aratoires et intrants agricoles pour la population de Mindouli

L'aide apportée par le ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire aux habitants de sept localités du district s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au relèvement post-conflit aux familles vulnérables.

Le gouvernement continue d'apporter assistance aux déplacés du Pool ayant regagné leurs localités respectives en vue de leur autonomisation.

Le programme d'appui au relèvement en exécution obéit à cette nécessité. Ainsi, du 27 au 29 septembre, une délégation du ministère des Affaires sociales et de l'action humanitaire, conduite par Alice Tsoumou Mpili Gavouka, conseillère à l'action humanitaire de la ministre, s'est rendue à Mindouli pour mettre à disposition de la population des kits aratoires et des intrants agricoles.

L'objectif étant de contribuer à l'amélioration des conditions de vie à travers le rétablissement des moyens de production agricole.

Ces outils ont été distribués suivant deux approches de ciblage des bénéficiaires: approche par ménage et approche communautaire.

Cinq cents ménages ont donc bénéficié des semences de plusieurs denrées alimentaires (choux pommé, oignon, poivron, tomate, aubergine violette, concombre et haricot vert ...) et des brouettes. Cinquante groupements agricoles ont également bénéficié de cette assistance.

Les bénéficiaires de Mindouli-Centre, Ngandou-Bouzoua, Kinkanda, Kingoyi, Nsakou-Nsakou, Ngongo (Ngolo-Ndoundou), Mpassa-Mines et Paris Sala ont salué l'initiative qui leur permettra désormais de se prendre en charge.

« L'approvisionnement en semences et intrants que nous venons de recevoir va assurer la production et les récoltes des cultures vivrières qui auront le plus d'impact sur la sécurité alimentaire. Nous sommes sur la route nationale 1 et bien placés pour écouler nos produits à Brazzaville et Pointe -Noire. Nous attendions cette assistance depuis longtemps. Elle est la bienvenue aujourd'hui. Un grand merci au gouvernement», a déclaré Siasia Diouf, le chef du village de Ngandou-Bouzoua. Il a promis de veiller à ce que le matériel aratoire et les intrants soient utilisés à bon escient.

Soulignons que le programme d'appui au relèvement de la population du Pool va se poursuivre jusqu'à atteindre toutes les autres contrées où se trouvent les couches vulnérables non assistées.