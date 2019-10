Congo-Brazzaville: Diversification de l'économie - L'amélioration du climat des affaires reste une priorité pour l'exécutif

Le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Économie, Jean-Raymond Dirat, a réitéré l'engagement du gouvernement, le 28 septembre à Brazzaville, au cours d'une rencontre avec une mission de supervision de la Banque mondiale.

L'institution de Bretton Woods finance au Congo le Projet d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité (Padec), à hauteur de près de quatorze milliards francs CFA. Il vise à améliorer le climat des affaires et l'appui aux petites et moyennes entreprises grâce à un fonds d'appui au développement des entreprises.

La délégation de la Banque mondiale, conduite par son expert principal, Lorenzo Bertolini, est venue évaluer le processus enclenché depuis le mois de juin dernier, en mettant l'accent sur l'amélioration du climat des affaires.

À en croire le directeur de cabinet, Jean-Raymond Dirat, le projet est entré véritablement dans sa phase opérationnelle et que l'objectif est d'atteindre un taux de décaissement de 25% avant la fin de l'année. Il a admis que les textes seuls ne suffissent pas, il faut les appliquer.

« Nous sommes le ministère de l'Economie, chargés de la diversification. Le climat des affaires est une marche forcée mais, en réalité continue parce que nous sommes sur un champ où il y a la compétition au niveau international. Pendant que nous travaillons, d'autres pays travaillent aussi », a estimé le commis de l'État.

Notons que dans le cadre de ce projet en faveur du secteur privé, trois localités pilotes ont été choisies, à savoir Pointe-Noire, Brazzaville et Ouesso. Elles constituent, selon le gouvernement, un corridor de croissance qui abrite les plus grandes agglomérations du pays. Ces localités accueillent l'essentiel de l'activité économique avec des effets d'entraînement sur les départements de la Likouala, la Cuvette ouest et la Lékoumou.

Le début des opérations est imminent, a assuré Jean-Raymond Dirat, car l'équipe de coordination va procéder à l'identification des entreprises qui bénéficieront de cette subvention. « Ce sont les entreprises plus performantes, celles qui présentent le plus de potentiels qui seront sélectionnées pour être les pionnières de notre industrie future », a-t- il insisté.