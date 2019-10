Cote d'Ivoire: Université Charles Louis de... Montesquieu - Amoa Urbain lance une chaire dédiée à la diplomatie coutumière

L'Université Charles louis de ... Montesquieu lance cette année une chaire qui sera consacrée à la diplomatie coutumière, au dialogue interreligieux, interculturel et à la paix.

Innovation de taille à l'Université Charles Louis de ... Montesquieu (Uclm), cette année. Son recteur, Urbain Amoa, enseignant-chercheur et spécialiste notamment, des questions de gouvernance dans l'Afrique traditionnelle, annonce l'ouverture de la première « Chaire Afrique-Diaspora pour la diplomatie coutumière, le dialogue interreligieux, interculturel et la paix ».

Cette « bonne nouvelle », il l'a donnée au cours de la 29e session régionale de formation organisée par la Chaire Unesco Dphd (Soirs de la personne humaine et de la démocratie), du 23 au 27 septembre 2019, à l'Université d'Abomey-Calavi, à Cotonou, capitale du Bénin. Cette rencontre à laquelle le recteur de l'Uclm a pris part en qualité d'invité, a porté sur le thème « les mécanismes de promotion et de protection de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ».

Selon l'initiateur, cette nouvelle filière académique va contribuer à renforcer les branches de formation universitaire qui ont pignon sur rue au sein de l'Uclm. Mais aura pour particularité d'être domiciliée à « La Cité des Reines et des Rois de N'Douci » à Tiassalé, un prolongement de cette université, dans cette ville carrefour du pays.

Sur le bien-fondé, Urbain Amoa Kouadio soutient qu'il s'agit de donner un coup de fouet à un projet pédagogique qui lui tient à cœur depuis bien longtemps. A savoir, sa volonté de valoriser les travaux de recherche qu'il mène sur les civilisations d'Afrique, couronnement des dix éditions du Festival de la route des rois et des reines (2003-2013), dont il a été le promoteur.

De ce fait, il fait savoir que le cursus de cette nouvelle formation au sein de l'Uclm mettra un accent tout particulier sur « les mécanismes de gouvernance et de gestion des conflits tirés des modes de gouvernance de l'Afrique ancienne ».

Au cours de son séjour, Pr Urbain Amoa a également pris part à d'autres rencontres d'envergure. Telle cette conférence animée par la journaliste et historienne franco-afro-antillaise, Sylvia Serbin, à l'Université d'Abomey Calavi, et qui a porté sur les Reines d'Afrique. Ou encore ce colloque international organisé par L'École nationale d'administration et de magistrature (Enam) du Bénin, en collaboration avec l'Université Catholique de Lyon, en France.