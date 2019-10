Maroc: AITEX 2019 se tiendra les 24 et 25 octobre à Rabat - Le digital est la colonne vertébrale du nouveau modèle de développement économique

Le digital constitue la colonne vertébrale du nouveau modèle de développement économique dont les contours ont été dessinés par SM le Roi Mohammed VI dans son discours du Trône, a souligné récemment à Casablanca la présidente de la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring (Apebi), Saloua Karkri Belkeziz.

S'exprimant lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation de la 4ème édition d'AITEX 2019, Mme Karkri a relevé que la transformation digitale et la mutation numérique sont une réelle force motrice et un fil conducteur pour le développement de l'ensemble des secteurs stratégiques du pays, pour la modernisation de l'Etat et pour la promotion de l'économie nationale et son rayonnement à l'international.

Cette édition d'Africa IT Expo se tient ainsi à un moment qui marque un tournant dans l'histoire de notre pays: Le Souverain appelle à une réflexion profonde sur un modèle économique et au renouvellement des élites pour un management intégré et responsable, a-t-elle fait observer.

Et d'ajouter que l'AITEX agit comme une plateforme qui offre l'occasion à de nombreuses entreprises de pouvoir collaborer et échanger avec les leaders technologiques, les acteurs de l'écosystème, les institutionnels, les opérateurs télécoms, les startups, les écoles et les médias.

De son côté, le vice-président de l'Apebi, Youssef El Alaoui, a fait part de sa grande fierté d'annoncer le lancement de cette nouvelle édition, mettant en avant le rôle de l'Afrique qui se mobilise pour faire de la transformation numérique une priorité en conjuguant la révolution digitale avec sa culture et son potentiel, rapporte la MAP.

Véritable accélérateur de développement sur le contient, le numérique devient une ressource de circonstance indéniable qui répond aux besoins incessants des citoyens, a-t-il dit, rappelant que le continent regorge de talents, de valeurs et d'innovation et que son nouveau challenge est de faire de ces ressources la pierre angulaire de sa mutation numérique.

L'AITEX 2019 offre une agora exceptionnelle d'innovation et de technologie pour débattre d'une thématique qui répond aux interrogations des acteurs : "Le numérique, moteur de croissance de l'Afrique", à travers une multitude de panels thématiques tels que le Citizen Centric, le futur du travail, l'innovation inversée ou le Deep Tech, ou lors des workshops autour de la "Blockchain", la cyber-sécurité, ou le digital banking, ont annoncé les organisateurs.

Lors de cette 4ème édition, deux pays seront à l'honneur, à savoir la république du Congo et la république populaire de Chine

En perpétuelle mutation, l'économie numérique en République du Congo est un secteur transversal qui accompagne le gouvernement dans ses efforts de modernisation et de diversification de l'économie, de mise en œuvre des réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires, ainsi que le renforcement des infrastructures essentielles à une transformation économique.

Pour la République populaire de Chine, le Maroc joue le rôle de hub et de plateforme économique et commerciale vers l'Afrique subsaharienne. L'économie numérique est en effet parmi les secteurs d'avenir qui font de l'Afrique une terre d'investissement et de croissance.

L'AITEX 2019 accueille et anime le "Startex" dans le but d'identifier des startups innovantes du secteur des technologies et du digital. Le forum donne ainsi une chance à ces dernières de développer leurs solutions, leurs réseaux et rencontrer des donneurs d'ordre.

Cette édition sera aussi l'occasion pour l'Apebi de célébrer son trentenaire lors d'un dîner de gala et de présenter son livre blanc. Cet ouvrage est le fruit d'une initiative menée par la Fédération auprès de l'ensemble de ses partenaires et parties prenantes sensibles à l'IT, et ce dans l'objectif de recueillir leurs visions et leurs recommandations autour du développement de ce secteur clé au niveau national.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, et sous l'égide du ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, la 4ème édition d'AITEX, événement phare du secteur IT, se tiendra les 24 et 25 octobre, à Rabat.

Ce Business Forum international, organisé par l'Apebi en partenariat avec l'AMDIE, Agence marocaine de développement des investissements et des exportations et l'ADD, Agence de développement digital, est entièrement dédié aux technologies de l'information.