Congo-Kinshasa: Dubai Diamond Award - Dorothée Gizenga primée !

La DMCC, première zone franche du monde pour le commerce des produits de base et des entreprises a tenu, le 26 septembre 2019, une conférence phare, intilée : Dubai Diamond Conference (DDC), qui a accueilli près de 400 responsables gouvernementaux, financiers, détaillants et investisseurs.

Le Dubai Diamond Award, la première édition d'un prix initié par DMCC, a été remis à Dorothée Gizenga, fille aînée du Patriarche Antoine Gizenga, en reconnaissance de sa contribution significative au développement de l'industrie mondiale du diamant. Dorothée Gizenga est, en même temps, la Directrice Exécutive Fondatrice de la Diamond Development Initiative (DDI) et a récemment été nommée Directrice Régionale pour diriger l'expansion de DDI en Afrique.Avec ce prix, la DMCC cherche à souligner son engagement envers la communauté internationale des diamants et à inspirer une action collective en faveur de sa croissance durable.Invité à cette importante Conférence, le Président Félix Tshisekedi s'est fait représenter par M. Jack Ilunga Mwila, Chargé des Projets Spéciaux qui a su apprécier l'ampleur de la Conférence et du Centre DMCC, selon les termes repris dans le communiqué de presse, ci-après.

La conférence de DMCC à Dubaï avec des ventes de sièges épuisées est au cœur des perturbations de l'industrie

La DMCC, première zone franche du monde pour le commerce des produits de base et les entreprises a tenu, le 26 septembre 2019, une conférence phare, Dubai Diamond Conference (DDC), qui a accueilli près de 400 responsables gouvernementaux, financiers, détaillants et investisseurs.

Sous le thème : « Perturbation des diamants : Exploiter l'innovation et la technologie», les délégués et les participants ont passé la journée à une conférence unique basée sur un dialogue, consacrée à l'impact des développements technologiques sur l'industrie du diamant et à la recherche d'opportunités pour créer un changement positif dans le secteur.

Avec l'industrie des diamants à un point d'inflexion, la conférence fut une plateforme cruciale permettant aux experts de débattre ouvertement et de se demander en quoi les forces perturbatrices majeures, telles que la fabrication automatisée et les diamants de laboratoire, affectent et continueront à affecter le secteur.

Dans son discours principal, S.E. Ahmed Ali Al Sayegh, ministre d'Etat des Emirats arabes unis, a déclaré : «Situés au carrefour du monde, les Emirats arabes unis sont devenus un centre économique mondial. «Le tourisme, les finances, le commerce et la logistique sont tous des piliers essentiels de l'économie diversifiée et en croissance des Emirats Arabes Unis. Les diamants sont un autre secteur essentiel de notre croissance durable».

Ahmed Bin Sulayem, Président exécutif et Directeur Général de DMCC, qui avait visité la RDC en juillet dernier, a déclaré, lors de l'inauguration : «Les diamants occupent actuellement une place importante dans l'économie, mais rappelons-nous que cela n'a pas toujours été le cas. Il y a vingt ans, il n'y avait pratiquement pas de commerce de diamants à Dubaï.

Aujourd'hui, Dubaï connaît la croissance la plus rapide et l'un des pôles commerciaux des diamants les plus prospères. Avec la vision de Son Altesse, les antécédents de DMCC et le lien de la ville avec l'industrie, comme en témoigne votre présence aujourd'hui, Dubaï ne tardera pas à devenir la première plaque tournante mondiale du commerce de diamants".

Invité à cette importante Conférence, le Président Félix Tshisekedi s'est fait représenter par M. Jack ILUNGA MWILA, Chargé des Projets Spéciaux qui a su apprécier l'ampleur de la Conférence et du Centre DMCC.

Le Dubai Diamond Award

Le Dubai Diamond Award, la première édition d'un prix initié par DMCC, a été remis à Dorothée Gizenga, en reconnaissance de sa contribution significative au développement de l'industrie mondiale du diamant. Dorothée Gizenga est, en même temps, le Directrice Exécutive Fondatrice de la Diamond Development Initiative (DDI) et a récemment été nommée Directrice Régionale pour diriger l'expansion de DDI en Afrique.

Avec ce prix, DMCC cherche à souligner son engagement envers la communauté internationale des diamants et à inspirer une action collective en faveur de sa croissance durable.