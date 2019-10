Congo-Kinshasa: Ankutshu-Anamongo - Vicky Owanga Longanga positionné deuxième personnalité après le Professeur Lohekele Kalonda André

Ce dimanche 29 septembre 2019 a vu s'organiser dans la Salle « Cité des Anges » située sur l'avenue de l'enseignement l'élection des membres du Comité Exécutif de l'Association des Ankutshu-Anamongo. Election qui a été organisée par le Président de la Communauté des Ankutshu-Anamongo avec l'ensemble des membres du Conseil National des Sages.

Il est a noté que l'Association des Ankutshu-Anamongo comprend quatre organes principaux, à savoir : l'Assemblée Générale, le Conseil National des Sages, le Comité Exécutif National et le Collège des Commissaires aux comptes.

Le Conseil National des Sages est l'organe directeur qui dirige l'Association et engage celle-ci auprès des tiers. Il prend position. Il est composé des trente membres en raison de cinq membres par Territoire. Ce sont les mutualités des Territoires qui choisissent les personnalités à confier au Conseil National des Sages sur base de leur notoriété et leur crédibilité.Cet organe est chargé de la conciliation entre les membres, du plaidoyer auprès des Autorités Nationales telles que la Présidence de la République, la Primature ainsi qu'auprès des partenaires au développement. Le troisième organe qu'est le Comité Exécutif National est essentiellement chargé d'assurer l'implantation à travers la RDC et la diaspora. Il anime aussi les projets de développement à la base. Il rend compte périodiquement au Conseil National de Sages.

Cette élection du dimanche dernier a connu la participation de trois cent nonante six électeurs répartis de la manière suivante : les six territoires du Sankuru ont délégué chacun soixante électeurs dont les jeunes, les femmes et les Notables ; les membres du Conseil National des Sages et ceux du Comité urbain de la Ville de Kinshasa ont complété le tableau. Les quatre candidats au poste de l'exécutif de l'Association ont été Lohata Kasongo de Lusambu, Okitate Albert de Katako-Kombe, Mamie Enongo de Lodja et Vicky Owanga de Lomela.

Avant l'étape du vote, le Président de la Communauté Professeur Lohekele Kalonda André a prodigué des sages conseils en affirmant que ces élections sont une occasion de fraternité et non de confrontation. Il a fait appel à la conscience collective pour l'unité et la solidarité entre tous les ressortissants du Sankuru. Il a demandé aux membres du Bureau de vote a organisé les élections en toute transparence et à l'assistance la sérénité.

Les opérations de vote se sont passées dans le calme et la bonhomie avec la participation maximale des territoires de Lodja, Katako-Kombe, Lubefu, Lomela et Kole. Il n'y a que le territoire de Lusambo qui a été faiblement représenté.

Commencée à partir de 14 heures, cette rencontre a pris fin à 21 heures 30 avec la lecture du Procès-verbal des élections. Suivant celui-ci, le nombre d'électeurs enrôlés était de 396, les électeurs ayant voté étaient 336, le nombre des bulletins nuls était de 25 et le nombre des bulletins valablement exprimé était de 311. La listeVicky Owanga (Lomela) a réalisé le score de 229, la liste Okitatete Lohahe Albert (Katako-Kombe) a récolté 72 voix, la liste Tukunda Kasongo (Lubefu) 7 voix, la liste Me Salambo Ndjundju Fidèle (Kole) a eu deux voix, la liste Mme Enongo Mamie (Lodja) une voix et la liste Mr Lohata Kasongo (Lusambo) zéro voix. Au regard de ces résultats, Monsieur Owanga Vicky a été proclamé Président de l'organe Comité Exécutif de l'Association des Ankutshu-Anamongo épaulés par les Vices-présidents Okitatete Lohahe, Tukunda Kasongo et Me Salambo Ndjondjo Fidèle.

Après cette proclamation, le Président de la Communauté, le Professeur Lohekele Kalonda a félicité les élus et les a invités à une franche collaboration tout en leur souhaitant un fructueux mandat. Quant au Président de l'exécutif élu, il a promis de travailler en étroite collaboration avec le Conseil National des Sages en commençant par la stricte application de la feuille de route qu'il devra désormais mettre en œuvre. Il a aussi annoncé qu'il aura à imprégner son mandat par une vision de développement.