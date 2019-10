Ile Maurice: Examens de comptabilité - Deux étudiantes en ACCA dans le Top 10 mondial

Les excellents résultats ne se comptent plus. La présence d'étudiants mauriciens parmi les dix premiers au niveau mondial dans le cadre des résultats d'examens en comptabilité, organisés par l'Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), l'organisation mondiale des experts-comptables fondée en 1904, semble être devenue une habitude. Tout comme l'année dernière lorsqu'un étudiant mauricien s'est classé premier dans une épreuve, cette année encore, des Mauriciens se sont classés dans différentes épreuves parmi les dix premiers mondiaux.

Les deux meilleures classées sont Likshika Mooloo et Kovina Mootoosamy. Likshika Mooloo a occupé la deuxième place lors des examens de décembre 2018 en Advanced Audit and Assurance. Même classement en septembre de 2018 pour Kovina Mootoosamy dans le cadre de l'examen en Financial Management. 2018. Dix autres candidats se sont classés à divers niveaux du Top 10 mondial dans des papers pour lesquels des examens ont été organisés en septembre et décembre 2018 ainsi que pour juin 2019.

Pour encourager ses étudiants à viser l'excellence, ACCA Mauritius a mis en place la High Achievers Celebration, une manifestation dont le but consiste à récompenser les meilleures performances. Ils étaient une cinquantaine à avoir été récompensés lors de l'édition 2019. Ces étudiants ont tous pris part aux examens qui se sont déroulés en septembre et décembre 2018 ainsi qu'en mars et juin 2019.

Cette manifestation a eu lieu le 25 septembre au Hennessy Park Hotel, Ébène. Elle a été organisée sous le parrainage de la Rushmore Business School qui existe depuis 17 ans et qui est partie prenante d'un programme d'étroite collaboration avec ACCA Mauritius.

Madhavi Ramdin-Clark, Head of ACCA Mauritius, n'a pas été insensible à la performance des étudiants mauriciens au niveau mondial. «Je suis très fière de voir le niveau que plusieurs d'entre eux atteignent sur le plan mondial.» Elle a ensuite donné un aperçu des avantages qui découlent d'un programme de formation en comptabilité calquée sur l'approche de l'ACCA. Il s'agit, entre autres, de la possibilité de poursuivre la formation déjà engagée dans un institut reconnu et accrédité par l'ACCA. La souscription au programme de formation de l'ACCA donne en outre la possibilité de tirer bénéfice d'un plan de reconnaissance des niveaux Silver et Gold attribués respectivement à quatre centres de formation mauriciens et à deux autres centres. Le niveau Platinum, le niveau de reconnaissance le plus élevé, est revenu au London College of Accountancy.

Du côté de la Rushmore Business School, Nittin Essoo, directeur général, déclare : «Nous sommes très fiers d'avoir obtenu en 2018 la certification de la catégorie Gold attribuée par l'ACCA Mauritius.»