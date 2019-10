Burkina Faso: Rentrée scolaire et universitaire 2019-2020 - Le top départ donné à Saaba

C'est officiel, les élèves et étudiants du Burkina ont repris le chemin de l'école ce jour 1er octobre. Ce top départ a été donné par les ministres en charge de l'éducation du Burkina notamment les Pr, Ouaro et Maiga.

Cette rentrée scolaire et universitaire est placée sous le thème : « une meilleure gestion du personnel de l'éducation et de la formation dans un contexte de crises économique, sociale et sécuritaire : gage d'un système éducatif résilient et performant ».

Selon le ministre de l'Education nationale, « ce thème devra faire l'objet de réflexions au sein de la communauté éducative en vue de sa traduction dans les actes que nous allons poser tout au long de cette année ». A en croire le ministre, ce thème invite tous les acteurs à s'engager à nouveau et à poursuivre les efforts dans la quête d'une meilleure gouvernance du système éducatif burkinabè en terme de rationalisation de la répartition du personnel, d'équité dans l'allocation des ressources et de recherche permanente de qualité. Il a aussi tenu à remercier tous les acteurs de l'éducation qui ont contribué à la réussite de l'année scolaire écoulée et les invite à redoubler d'efforts pour que cette année soit aussi une réussite au bénéfice des écoliers et étudiants burkinabè.

Le chef du département de l'éducation nationale a en outre dit avoir une pensée pieuse à l'endroit des élèves qui ne pourront pas aller à l'école cette année pour fait de terrorisme. Le ministre Ouaro a en outre rappelé que les mesures sont entrain d'être prises pour permettre à tous les enfants du Burkina d'avoir la même chance d'aller à l'école.

Quant au Maire de la commune de Saaba, il a rappelé aux parents d'élèves que « l'école n'est pas là pour redresser les enfants mais pour achever ce qu'ils ont commencé à la maison ». Il a également invité les élèves à abandonner les Iphones, les androïdes afin d'allonger la liste des lauréats à l'excellence.

Eclas Yougbaré, porte-parole des élèves et étudiants a tenu à remercier les autorités pour les efforts consentis dans l'éducation des enfants burkinabè malgré l'insuffisance des moyens financiers et la situation sécuritaire préoccupante.