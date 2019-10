Algérie: Alphabétisation - Plus de 3,2 millions de personnes accèdent au savoir depuis 2008

Tissemsilt — La stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme, lancée depuis 2008 à l'échelle nationale, a permis à plus de 3,2 millions de personnes d'accéder au savoir, a indiqué mardi à Tissemsilt le directeur de l'Office national d'alphabétisation et l'enseignement pour adultes.

En marge de la cérémonie du lancement officiel des classes d'alphabétisation pour l'année 2019-2020, Kamel Kharbouche a souligné que "la stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme a permis à l'échelle nationale, de 2008 à la fin juillet dernier, à plus de 3,2 millions de personnes d'accéder au savoir, dont 2,8 millions de femmes".

"Au mois de juillet dernier, le taux d'analphabétisme a atteint les 8,71%, grâce à la concrétisation de cette stratégie et en assurant tous les moyens pédagogiques et matériels ainsi qu'un accompagnement permanent pour l'intégration de la catégorie des illettrés et leur permettre de contribuer au développement ", a ajouté M. Kharbouche.

Le responsable a indiqué que 1.135 personnes ayant achevé leur cycle d'alphabétisation, à la fin de l'année scolaire 2018-2019, ont intégré les centres de formations et d'enseignement professionnels.

Il a également indiqué que le nombre d'inscrits aux classes d'alphabétisation au niveau national atteindra, à la fin de l'année en cours, plus de 400.000 apprenants dont plus de 2300 dans la langue Tamazight. Les inscriptions se feront du 1er septembre au 31 décembre de l'année en cours.

Par ailleurs, M. Kharbouche a précisé que 11.000 classes d'alphabétisation sont ouvertes au niveau national et encadrées par 17.136 agents contractuels chargés de la lutte contre l'analphabétisme ainsi que par des bénéficiaires de contrats du dispositif d'assistance à l'insertion professionnelle (DAIP) et de contrats d'aide à l'insertion des diplômés.

Lire aussi: Erasmus +Algérie : plus de 600 personnes ont bénéficié de bourses de formation en 2018

L'Office a relevé que les wilayas de Djelfa, Chlef et Tissemsilt sont celles où l'on enregistre le plus grand nombre d'analphabètes contre les wilayas d'Alger et de Blida où ce nombre est en constante baisse "en raison des conditions et spécificités sociales de chaque région", a-t-on expliqué.

Le responsable a noté que l'office collabore actuellement avec plus de 200 associations locales et huit autres à caractère nationale dans le cadre des efforts visant à attirer plus d'apprenants dans les classes d'alphabétisation.

Par ailleurs, M. Kharbouche a annoncé que son organisme a obtenu, le 9 septembre dernier, le prix de l'UNESCO de lutte contre l'analphabétisme pour ses engagements aux recommandations de cette organisation mondiale en matière de multilinguisme et d'enseignement de la langue mère.

Il a également annoncé que l'office lancera à l'avenir des programmes de lutte contre ce fléau auprès des femmes rurales et nomades en vue d'intégrer ces couches sociales.

La cérémonie du lancement officiel de l'ouverture des classes d'alphabétisation 2019-2020, tenue à la maison de la culture de Tissemsilt en présence du wali, a été marquée par la mise sur pied d'une exposition consacrée aux activités et aux bilans de l'office, la présentation d'une pièce théâtrale de l'association " Ibdaa El Wanchariss " de Bordj Bounaama.

Quatre femmes ayant décroché leur Master après avoir suivi des cours dans les classes d'alphabétisation ont été également honorées.