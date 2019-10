Algérie: L'ouverture du 2è centre d'accueil des malades du cancer à Belouizdad

Alger — L'Association nationale El Badr d'aide aux cancéreux ouvrira mardi au niveau de la commune de Belouizdad (Alger) un centre d'accueil des malades du cancer et de leurs proches qui les accompagnent dans leur voyage de soins, a fait savoir le président de l'association, Dr Mustapha Moussaoui.

Dans une déclaration à l'APS, Dr. Moussaoui a indiqué que le centre, un don offert par un bienfaiteur, sis dans les hauteurs de la commune de Belouizdad à côté de la clinique de maternité "Naima", portera le nom "Dar El Badr" et prodiguera des prestations gratuites comme l'hébergement, la nourriture, le transport, les analyses et la prise de rendez-vous médicaux, d'une capacité d'accueil de 30 malades par jour venant de différentes régions du pays en vue de se faire traiter au niveau du centre anti-cancer de Pierre et Marie Curie (CPMC) relevant du Centre hospitalo-universitaire de Mustapha Bacha (CHU), ajoutant que le foyer "Dar El Badr" se situait près de l'hôpital, ce qui soulagera la souffrance de déplacement des cancéreux.

Il a précisé par ailleurs que le nouveau centre d'accueil fournira également d'autres services tels que les soins, la prise en charge psychosociale et l'organisation des groupes de discussion, de séances médicales et d'entretiens avec les cancérologues, par un staff de médecins et de psychologues volontaires dans différentes spécialités en vue de prendre en charge les malades durant les séances de traitement chimiothérapie.

A ce titre, il a appelé "les bienfaiteurs à contribuer à la poursuite de ce centre d'accueil qui se veut un signe d'espoir pour les malades de différentes types de cancer, notamment les personnes démunies et celles venant des wilayas internes dont la durée de leur traitement peut aller de 45 à 60 jours et nécessite un hébergement au niveau de la capitale".

Le Docteur Moussaoui a ajouté par la même que cette initiative de solidarité était la deuxième du genre que supervise l'association grâce aux contributions volontaires des citoyens, rappelant l'ouverture, en février 2015 à Blida, du foyer "Dar El Ihssane" (foyer de la charité), d'une capacité d'accueil annuelle de pas moins de 700 malades de différentes wilayas, avec 45 lits.

