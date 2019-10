Algérie: Une trentaine d'exposants prennent part à Béjaia à la 26ème journée nationale de vulgarisation agricole

Bejaia — Une trentaine d'exposants et une pléiade de techniciens et d'experts institutionnels ont pris part mardi à Bejaia à la 26ème journée nationale de vulgarisation agricole réunis pour échanger leurs connaissances et comprendre les nouveaux défis en rapport avec le développement du monde rural.

Au cœur de l'évènement, la quête d'améliorer l'efficacité organisationnelle des services de vulgarisation, notamment au sein de certaines filières qui semblent prendre un intérêt particulier auprès des paysans. Ainsi en est le cas pour l'oléiculture, la figuiculture, l'apiculture et l'élevage caprin.

Six communications spécialisés y sont prévus à ce titre et devraient permettre aux acteurs d'exprimer leurs contraintes et leurs visions des choses. L'occasion est également offerte pour apprécier le niveau et la qualité de diverses productions, notamment la figue, le miel et quelques produits maraîchers exposés à profusions.

Cette 26ème édition de vulgarisation agricole a été ouverte à la maison de la culture de Béjaia en marge de la 17ème fête de la figue de Beni-Maouche, inscrite cette saison sous le thème générique de "Tous ensemble pour la promotion de la figuiculture".

La fête de la figue, organisée essentiellement par l'association des producteurs de figue de Beni-Maouche et de la municipalité locale, offre une opportunité aux professionnels, au-delà de son caractère commercial, de débattre et de discuter des voies et moyens à mêmes de redresser l'état de la filière.