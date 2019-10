Algérie: AADL 1 - Livraison de plus de 12.000 logements à travers 6 wilayas du centre

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud a présidé lundi la cérémonie de remise des clefs d'un nouveau quota au profit de 12.266 souscripteurs au programme "AADL1", répartis sur 6 wilayas du centre.

Les wilayas concernées sont: Alger avec 8.157 logements, Blida (1.114), Boumerdès (937), Bouira (641), Médéa (484) et Tizi Ouzou (903).

Avec 8.157 unités, la wilaya d'Alger s'est taillé la part du lion à travers ses sites de la nouvelle ville de Sidi Abdellah (4.134 logements), la nouvelle ville de Bouinan (3.642 logements) et Ouled Fayet (381 logements).

Ainsi, le programme "AADL1" a été parachevé au niveau national, à l'exception de certains quotas dans la wilaya de Ghardaïa (118 logements), Jijel (239), Ouargla (435) et Béjaïa (3.450 unités), dont les travaux de voirie et de raccordement aux réseaux de distribution de l'eau et du gaz prendront bientôt fin, a précisé le ministre.

Durant la période allant de mai à aout, 15.420 logements ont été livrées, dont 3.619 en mai, 7.402 en juillet et 4.399 en août.

Concernant le programme AADL2, le ministre a affirmé que tous les moyens financiers et humains ont été assurés, et les mesures nécessaires prises pour garantir la réception des programmes de logement dans les délais impartis, à travers l'ensemble du territoire national.

Pour ce qui est des recours introduits, toutes formules confondues, le ministre a affirmé qu'ils sont traités par les commissions ad-hoc, notant que le traitement exigeait parfois "un temps supplémentaire".

S'agissant des réseaux et voierie divers (VRD), notamment l'eau et d'électricité, il a ajouté qu'une coordination était en cours avec les secteurs concernés, dont les Ressources en eau et l'Energie, pour assurer l'approvisionnement de ces nouvelles cités.

Revenant au logement promotionnel aidé (LPA), dont les inscriptions débuteront mardi, M. Beldjoud a souligné qu'une série de mesures ont été prises pour éviter les erreurs enregistrées, par le passé, pour le logement social participatif (LSP), ajoutant que les listes des bénéficiaires pour le LPA seront établies par les autorités locales au niveau des communes.

Les fonds alloués à ce programme, sont suivi par la Caisse nationale du logement pour conférer davantage de transparence à la gestion et à la distribution.

Plus de 5.000 logements LPA sont fin prêts, reste seulement à régulariser la situation des souscripteurs pour entamer leur distribution, a-t-il rappelé.