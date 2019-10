Togo: Face-à-face Koutéra Bataka et partenaires financiers ce Jeudi

Près de 800 millions de F cfa, c'est le budget établi par le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, pour l'opération Telefood dans le cadre de la Journée Mondiale de l'Alimentation 2019. Il s'agit d'une opportunité que le gouvernement de la République Togolaise entend saisir pour agir, une fois de plus, pour la concrétisation des ambitions de l'axe 2 du Plan national de développement (PND) 2018-2022.

Pour mobiliser les acteurs afin de rassembler un tel budget, devant aider à couvrir toutes les activités au programme de cet évènement surtout les deux initiatives que sont le campus du futur et Simulgames, qui visent à impacter 1000 jeunes et femmes togolais, le Ministre de l'agriculture, de la production animale et halieutique, Noel Koutéra Bataka, rencontre les potentiels partenaires financiers, ce Jeudi 03 Octobre à Lomé.

Selon les services du ministère de l'Agriculture, ce sera l'occasion pour le titulaire du portefeuille de l'Agriculture dans le gouvernement Klassou, et ses collaborateurs d'expliquer aux investisseurs, opérateurs économiques et autres potentiels donateurs, les contours de ces activités dont la principale finalité est d'impacter les 1000 jeunes et femmes togolais visés et qui contituent une frange de cette couche vulnérable qui est pourtant un acteur principal de l'Agriculture du Togo.

Les dons et intentions de dons pour la mise en oeuvre de ces activités seront enregistrés à cet effet.