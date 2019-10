Maroc: Mehdi Benatia - C'est l'heure de la retraite !

Mehdi Benatia et le Maroc, c'est fini. Le défenseur marocain de 33 ans a décidé de prendre sa retraite internationale, comme il l'a annoncé dans une interview sur la chaine BeinSports mardi.

« Après la CAN, j'avais envie de réfléchir un peu à ma situation, d'autant plus que j'étais blessé au genou pendant près d'un mois. C'est pour cela que je n'ai pas pris part au premier rassemblement du coach Vahid Halilhodzic avec l'équipe« , a t-il confié.

Encore absent pour le rassemblement d'octobre, il envisageait déjà sa décision. « J'ai parlé avec le coach il y a dix jours et je lui ai dit que je comptais mettre fin à ma carrière internationale. Ce n'était pas une décision facile, mais c'est ce que j'ai ressenti lors de la dernière CAN. J'ai d'abord écouté le coach. Il m'a dit qu'il comptait toujours sur moi, mais je lui ai expliqué que je ne pouvais plus continuer de la sorte (... )« , a t-il précisé.

Benatia, c'est 64 sélections pour 2 buts et 4 phases finales de CAN avec les Lions de l'Atlas (2012, 2013, 2017 et 2019). Avec une Coupe du monde à la clé en 2018.

Désormais, il peut se consacrer à son club d'Al Duhail au Qatar.