Madagascar: « E-talk » - L'histoire de la NASA à Madagascar avec Norbert Jaonarison

Plongée dans l'histoire moderne de Madagascar le 08 octobre à partir de 14h avec le programme E-Talk de l'ambassade américaine à Andranomena sur « Imerintsiatosika sy ny NASA teto Madagasikara », littéralement, « Imerintsiatosika et la NASA à Madagascar ».

L'intervenant sera le technicien Norbert Jaonarison. Quand on passe sur la route nationale 1, on entend souvent les souvenirs d'un passé pas trop lointain où les Américains avaient des bases de l'agence d'aéronautique la plus célèbre du monde entre Imerintsiatosika et Arivonimamo. La grande antenne parabolique qui se trouve sur cet axe témoigne encore de cette époque.

Jusqu'à maintenant, peu de choses ont été dites sur les travaux menés par les spécialistes américains dans ces bases. D'autant qu'à une certaine époque, la guerre des étoiles et la course aux planètes battaient leur plein. Sans oublier les premières médiatisations des apparitions inexpliquées dans le ciel. Dans la morale populaire américaine, la NASA est aussi symbole de mystère et de secret de l'Univers. Norbert Jaonarison a travaillé dans ces bases en terre malgache avant qu'elles ne soient contraintes par l'Etat de mettre les clés sous la porte. Voilà la version galvaudée jusqu'à maintenant, mais nul ne sait si la NASA a découvert ce qu'elle cherchait et a tout de suite pris la tangente. Norbert Jaonarison va éclairer toutes ces zones d'ombre.