Congo-Kinshasa: Don d'un Chef Coutumier - Mgr Edouard Kisonga dédicace la nouvelle Paroisse Saint Bruno Mbenzale à N'sele

Les fidèles catholiques du village Mbenzale, situé dans la commune de la N'sele, peuvent désormais prier et vaquer librement à leurs activités paroissiales en toute quiétude à domicile. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré Monseigneur Edouard Kisonga, Evêque auxiliaire et Vicaire Général de l'Archidiocèse de Kinshasa.

Celui-ci a procédé, le dimanche dernier, à l'inauguration de la nouvelle paroisse baptisée au nom de "Saint Bruno Mbenzale". Cela s'est passé au cours d'une messe qu'il a dite lui-même pendant que l'Eglise universelle dans le monde célébrait le 26ème dimanche de Temps Ordinaire de l'année liturgique "C". A en croire le prélat catholique cet édifice religieux a été bâti par un chef coutumier et, c'est un patrimoine pour les fidèles de cette partie de l'Archidiocèse de Kinshasa, et qui mérite d'être protégé par le curé installé ainsi que les paroissiennes et paroissiens comme étant un cadre sacré et réservé pour louer le Seigneur.

Une nouvelle paroisse à N'sele

L'espace sur lequel est érigé cette nouvelle paroisse se trouvant dans le village Mbenzale, plus précisément dans la commune de la N'sele, a été offert et puis construit grâce au don du chef coutumier Leta Martin dudit village. Laquelle paroisse a été bâtie en vue de faciliter les fidèles catholiques de ce coin de Kinshasa qui, autrefois, parcourraient des longues distances pour se rendre à la messe, mais aussi accomplir certaines responsabilités paroissiales, de trouver un cadre autonome à eux, dans le souci de les aider à bien prier et à bien assurer d'autres activités y relatives. Dans l'homélie, tirée des livres du prophète Amos 6 :4-7, 1Timothée 6 : 11-16 ainsi que l'Evangile selon Saint Luc 16 :19-31, en rapport avec la célébration eucharistique du 26ème dimanche de Temps Ordinaire, le célébrant principal avait exhorté les peuples de Dieu sur les trois activités importantes qui ont expliqué aussi la raison de la prémisse dans cette nouvelle paroisse.

«En ce 26ème dimanche de l'année liturgique C, un triple événement nous a réunis ici, la dédicace d'une nouvelle église pour faire d'elle un cadre sacré et réservé au service de la louange de notre Seigneur, ensuite la consécration de l'autel du Seigneur pour le Christ, grand prêtre de la nouvelle alliance.

Enfin, interviendra l'installation de Monsieur l'Abbé curé Valentin Muemba, curé de cette paroisse. C'est lui le Pasteur, avec le plein pouvoir, conformément aux dispositions canoniques de sanctifier, d'enseigner et de gouverner concrètement les fidèles. Il a reçu mission de célébrer la messe chaque jour. Cette paroisse ne peut jamais manquer des messes, la mise en place du conseil paroissial et du conseil des finances, la tenue des réunions statutaires du conseil paroissial et la bonne conservation de PV, la bonne organisation de la catéchèse, la mise à niveau des catéchistes, la remise de la péréquation à l'Economat Diocésain, l'administration des sacrements avec dignité ; célébrer avec dignité, l'onction, il doit jamais induire les malades en erreur, la bonne tenue des statistiques de sacrements administrés, la bonne tenue du patrimoine de la paroisse, pour ne citer que ceux-là", avait-il déclaré. Et de renchérir, "L'acte posé par le chef coutumier est salutaire pour l'Evêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa. Mfumu vient de nous donner un patrimoine, qu'il faut bien privilégier et protéger".

S'agissant de la deuxième lecture, Mgr Edouard Kisonga, qui a démontré comment Saint Paul fustige cette tendance et tout comportement similaire par une sévère interpellation, je cite : «Pour toi homme de Dieu, évite tout cela ».

Par ailleurs, a-t-il poursuivi, dans l'évangile, on relate la triste histoire, la malheureuse expérience du pauvre Lazare face à un riche indifférent, dont la tendance générale serait de croire que Dieu désavoue la richesse et l'enrichissement.

Œuvre d'un chef coutumier

Mfumu Leta, s'est dit très satisfait pour avoir vu son rêve devenir une réalité. «Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait et continue de faire dans ma vie. Voilà pourquoi, je voulais lui présenter ma dîme en construisant cette paroisse qui permettra aux fidèles de Mbenzale de continuer à le glorifier d'année en année», avait-il déclaré. Il a, en outre, invité ses collègues à poser les actes de bonne foi, car selon lui, c'est le chef coutumier qui est censé d'attirer le développement de son Village.

Les habitants de Mbenzale n'ont pas manqué d'exprimer leur joie d'avoir une paroisse propre à eux.

Rappelons que bien avant, les fidèles de Mbenzale étaient de la CEVB Boyokani qui appartenait à la paroisse Sainte Marthe parce que les prélats n'avaient pas un terrain dans le village Mbenzale pour ériger une paroisse de l'Eglise catholique. Mais, suite à la demande de Monsieur l'abbé Patrick Monga, de la paroisse Sainte Marthe à l'époque, auprès du chef coutumier Mopembe Kimoto, d'heureuse mémoire, ce dernier avait pu octroyer un espace aux prélats catholiques le 10 janvier 2002. Après lotissement, le Cardinal Monsengwo Pasinya avait posé la première pierre en 2013, sous le règne de Martin Leta, le successeur du chef Mopembe Kimoto qui a réalisé ce projet de la nouvelle paroisse catholique Saint Bruno Mbenzale.