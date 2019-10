Madagascar: Météo - De la pluie jusqu'à vendredi

Le mois d'octobre est arrivé avec une pluie abondante. Une précipitation qui en a surpris plus d'un dans la capitale tananarivienne. Vers 16 h 30, la pluie est venue jouer les troubles fêtes, apportant avec elle son lot d'inconforts, d'énormes flaques ont envahi une grande partie des rues. Et pourtant, l'événement a été prévu par le service de météorologie de Madagascar. Malheureusement, bon nombre de personnes ne se sont pas munies de parapluies hier après-midi.

Pour le jour d'aujourd'hui et demain, il y aura encore beaucoup de pluies selon les prévisions météorologiques. Le calme ne sera de retour que vendredi. Puis, une petite note aussi concernant la température, 27° C pour la maximale et 15° C pour la minimale à Antananarivo en ce jour. Ces derniers temps, la chaleur s'est fait ressentir dans la Capitale. Et elle est plus intense dans les régions Betsiboka et Boeny avec un pic de 37°C.