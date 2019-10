Madagascar: Fiadanana Ankazobe - Trois nouveaux cas de peste dont deux décès

Un adolescent de 14 ans et son père d'une quarantaine d'années ont succombé à la peste la semaine dernière à Fiadanana Ankazobe, tandis qu'un jeune homme de 20 ans, dont le diagnostic de peste vient d'être confirmé, a été pris en charge dans le centre de santé de base (CSB II) de la même localité. Celle-ci est citée comme étant un foyer de peste, presque à chaque saison pesteuse.

Selon toute vraisemblance, c'est le cas d'un adolescent, décédé et inhumé le 21 septembre 2019, qui est à l'origine des cas de peste confirmés dernièrement à Fiadanana Ankazobe. Le premier cas accueilli dans le CSB II de cette localité le 26 septembre 2019, était un père de famille de 40 ans, arrivé dans ce centre de santé dans un état grave, la maladie l'ayant déjà fortement affaibli. Les résultats positifs des tests effectués sur ce patient ont permis de confirmer le diagnostic de peste bubonique. Malheureusement, il ne survivra pas. Le second cas, accueilli le même jour, est celui d'un jeune homme de 20 ans, présentant lui aussi des symptômes de la peste bubonique, notamment la présence de ganglions enflés. Ses tests se révèleront également positifs. Pris en charge dans le CSB II, dans un état moins grave que le premier patient, il a pu recevoir les traitements adéquats et a survécu à la maladie.

Chimio prophylaxie. L'interrogatoire de ces patients par les médecins ont permis de relier ces deux cas de peste, confirmés par les tests biologiques, au décès de l'adolescent survenu quelques jours auparavant, probablement de la peste. Les proches et familles ont pourtant côtoyé le défunt, préparé le corps, assisté à la veillée mortuaire, et à l'enterrement. Des situations qui, lorsqu'il s'agit de peste, sont des portes ouvertes à une contamination de toutes les personnes ayant été en contact avec le défunt. Si ce cas avait été signalé plus tôt, l'entourage aurait reçu beaucoup plus tôt des traitements prophylactiques. C'est désormais chose faite pour l'entourage des patients. Une dizaine de personnes ayant été en contact avec eux, présentant ou non des symptômes suspects, ont déjà bénéficié d'une chimio prophylaxie. Les habitations ont également été désinfectées, permettant d'éliminer les puces et autres rongeurs, vecteurs de la peste. Il en était de même pour le caveau familial où l'adolescent décédé a été inhumé, ainsi que les alentours.

Mesures. Le ministère de la Santé publique n'a pas manqué de souligner l'importance des mesures préventives et de sensibiliser le public à ce propos. La meilleure chose à faire afin que les malades puissent être pris en charge à temps, et de leur sauver la vie, est de venir sans tarder auprès des formations sanitaires dès qu'il y a des symptômes suspects, a-t-il été souligné. Parmi les symptômes en question figurent la forte fièvre soudaine, accompagnée d'autres signes notamment la présence de ganglions inflammatoires, des maux de tête, une grande fatigue et atteinte de l'état général du malade. Le directeur de la Promotion de la santé, souligne en particulier l'importance de la mobilisation des communautés et des collectivités de base au niveau des fokontany, des communes et des districts, afin de favoriser une meilleure circulation des informations en cas de suspicion de peste, et ce, en vue d'une prise de responsabilités rapide et une synergie des actions. Tout cela, afin d'éviter les décès et la propagation de la maladie.