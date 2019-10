Madagascar: « Manal'azy vita vacances » - Lola et Stéphanie se partagent Antsahamanitra

Lola et Stéphanie, en voilà un duo des plus intéressants. Ensemble, le prince du batrelaky et la starlette décident de donner satisfaction à leur public juste avant la rentrée. C'est au théâtre de verdure d'Antsahamanitra, dimanche.

Incontestablement, ce week-end est le tournant décisif de cette année. Si pour les futurs bacheliers, c'est le début des vraies vacances, pour le reste c'est celui du coup d'envoi de la rentrée. Dans les deux cas, la fête est de mise. Du côté d'Antsahamanitra, l'affiche semble être des plus alléchants. Avec Lola et Stéphanie, les amateurs de « mozika mafana » seront bien servis. Pour ce faire, ils sillonneront leurs albums tout en comptant les singles et ses tubes, autrement dit, en se dévoilant sous toutes les coutures. Les tubes comme « Nadety », « Tsy miala amin'azy », « Ohatr'anao ihany », « Dontsika », « Raosy jamba», « Tsy ahoako » vont sûrement remplir la piste... Des titres qui rappelleront pourquoi ils se sont fait un nom dans le monde du showbiz.

Fin de vacances. Reculer pour mieux sauter, histoire de bien préparer ses 20 ans de l'année prochaine. Ceci reste l'unique spectacle de Lola pour ce dernier trimestre de 2019. S'il se fait discret, l'interprète de « Nadety » concocte toujours quelque chose pour ses fans. Avec ses dernières pontes comme « Zah le zahagna », il retient toujours ses fans sur le qui-vive, et ils ont raison de l'être. Pour sa part, Stéphanie reste à proximité de ses fans. Ici ou ailleurs, elle émerveille les inconditionnels. Récemment en tournée en Europe et aux Etats-Unis, la belle ne laisse pas pour autant ses fans à Madagascar. La preuve, son agenda bien chargé et de nouveaux titres disponibles sur tous les médias. Afin d'entretenir la proximité, Stéphanie n'hésite pas à impliquer ceux et celles qui aiment relever des défis.

Collecte de fonds. Afin de joindre l'utile à l'agréable, initiative de l'EKAR Antsobolo, la somme récoltée servira à réhabiliter les infrastructures de l'église. Si le jeune public constitue la cible principale des deux chanteurs, il n'empêche en rien la venue en famille ou entre amis.