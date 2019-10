Madagascar-Union européenne - Deux conventions de financement signées

Deux conventions de financement ont été signées hier par le ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandrato et l'Ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, SEM Giovanni Di Girolamo.

Elles portent sur la mise en œuvre du Programme Appuis Institutionnels aux Secteurs des Infrastructures et du Programme d'Appui aux Services de l'Ordonnateur National du FED. Ce premier, qui est financé à hauteur de 230 millions d'euros, porte sur la construction d'une rocade Est d'Antananarivo, la mise en œuvre du programme Intégré d'Assainissement de la Capitale et du projet de désenclavement et d'assainissement des quartiers prioritaires. La réhabilitation des routes RN6, RN13, RN9 et RNT12A, y est également incluse.

Quant au second programme, l'objectif vise à améliorer l'impact et l'efficacité de la coopération au développement de l'Union européenne à Madagascar dans les trois secteurs de concentration du11ème FED, à savoir la gouvernance, le développement rural et les infrastructures en support au développement économique.