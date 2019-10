Madagascar: Coopération INSTAT / Police nationale - Une base de données unique sur l'insécurité et la criminalité

Un protocole d'accord a été signé hier entre la Direction Générale de la Police Nationale et la Direction Générale de l'INSTAT (Institut National de la Statistique), en vue de mettre en place la première base de données unique sur l'insécurité et la criminalité à Madagascar.

« D'un côté, la Police nationale dispose d'informations issues des bases de données de la gestion de la sécurité où figure l'évolution des différentes affaires reçues et traitées par la Police nationale, les infractions selon leur nature, les nombres et caractéristiques des auteurs présumés coupables, afin d'identifier les actions à entreprendre pour améliorer la sécurité en général et d'offrir des informations fiables au public. De l'autre côté, l'INSTAT, en tant que producteur des statistiques officielles de Madagascar, produit des informations sociales utiles au suivi/évaluation des programmes de développement, en considérant l'importance majeure de la sécurité comme une nécessité au regard de la vie quotidienne. Et c'est la raison pour laquelle la publication des informations fiables, à partir des statistiques officielles de la Police nationale, est devenue indispensable. Elles donneront un aperçu des réalités autour de l'insécurité en s'appuyant sur des outils permettant de quantifier les délinquances ainsi que leur évolution. Une des missions principales de l'INSTAT est l'exploitation et la diffusion des données de façon courante », ont indiqué les deux parties, lors de la cérémonie de signature qui s'est déroulée à Anosy.

Outil de travail. A noter que la paix et la sécurité figurent parmi les axes prioritaires de la Politique Générale de l'Etat (PGE). La mise en place de la base de données unique s'inscrit donc dans le cadre des actions menées par le Gouvernement, pour garantir la paix durable dans tout le pays. En effet, l'INSTAT et la Police nationale, institutions ayant toutes deux de fortes expériences et implication dans la production, la valorisation, l'analyse et la diffusion de données, reconnaissent la nécessité de prendre en compte les nouvelles priorités de la politique de développement actuelle, d'où le renforcement de leur partenariat dans ce cadre. Les données et informations statistiques issues de ce partenariat constituent un outil de travail important pour la prise de décision en matière de renforcement de la sécurité dans le pays.