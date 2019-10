Madagascar: INSTAT - MICA - Une convention pour une meilleure coordination des statistiques

Le partenariat entre pouvoir public est aussi un facteur du développement économique.

Les statistiques fiables figurent parmi les éléments essentiels pour une meilleure planification du développement économique. Raison pour laquelle, l'administration se dote actuellement de tous les éléments nécessaires pour cette bonne planification du développement.

Objectif commun

A cet effet, le Ministère de l'Economie et des Finances à travers l'Institut National des Statistiques (INSTAT) et le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a mis en place une convention de partenariat en vue d'une synergie d'actions entre les deux parties et de fixer le cadre de collaboration pour une échange de données statistiques et d'indicateurs relatifs aux secteurs dont le Ministère est en charge. L'objectif commun recherché par les parties est de contribuer au processus de l'émergence de Madagascar à travers la mise en place d'un système de suivi et évaluation de l'ensemble des activités dans le secteur artisanat. Ensuite il s'agit d'obtenir des informations sur les conditions socioéconomiques des acteurs et des communautés qui y sont impliqués directement ou indirectement. Enfin, il s'agit aussi de disposer des données sur la contribution du secteur dans l'économie nationale et à l'émergence de Madagascar.

200.000 artisans

Concrètement, le partenariat consiste pour l'INSTAT à appuyer la Direction Générale de l'Artisanat à réaliser un certain nombre de missions. Entre autres, de faire le recensement des artisans sur tout le territoire national, sur base des informations du RGPH3 (estimé entre 2 à 4 millions),

d'identifier une cohorte de 200.000 artisans à bénéficier directement de l'appui du MICA pour 2019 à travers la professionnalisation (carte), la formalisation, et enfin d'établir le profil de l'artisan et de l'artisanat malgache (conditions de vie, revenus-dépenses, caractéristiques sociodémographiques, valeur ajoutée... ). Le ministre de l'Economie et des Finances Richard Randriamandrato et la ministre de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat Lantosoa Rakotomalala ont assisté à la signature de cette convention entre l'INSTAT et le MICA.