Angola: Le Président angolais félicite son homologue chinois

Luanda — Le Président de la République de l'Angola, João Lourenço, a envoyé mardi un message de félicitations à son homologue chinois, Xi Jinping, à l'occasion du 70e anniversaire de la République populaire de Chine, commémoré le 1er octobre.

Selon une note de la Maison civile du Président de la République, parvenue à l'Angop, l'homme d'État angolais a écrit : «J'ai l'honneur de féliciter le peuple et le Gouvernement chinois et Votre Excellence, au nom du peuple et de l'Exécutif angolais et en mon propre nom, pour la célébration du 70e anniversaire de la Fête nationale de la République populaire de Chine ».

Le Chef de l'État angolais souligne que la célébration de cet anniversaire illustre les grandes réalisations du peuple chinois au cours des sept dernières décennies, au cours desquelles la Chine a atteint un niveau de développement élevé dans des domaines clés de la vie de ce pays.

João Lourenço exprime sa profonde gratitude pour le rôle constructif que joue la Chine en tant que facteur de paix et de stabilité sur le plan international et en tant que moteur du progrès et du développement d'autres nations dans le monde.

«En cette date, je souhaite exprimer notre volonté d'approfondir continuellement les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, avec la certitude que les pas que nous faisons dans cette direction contribuent à l'intensification des avantages mutuellement bénéfiques», lit-on dans ce message.