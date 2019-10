Soudan: Le Ministre des finances - La visite de Hamdok en France est importante pour le Soudan

- Le ministre des Finances et de la Planification économique M.Ibrahim Al-Badawi a déclaré que la visite du Premier ministre M.Abdalla Hamdok en France avait eu lieu à l'invitation du président français Emmanuel Macron.

C'était un moment important pour le Soudan - représenté par M. Hamdok- de participer à l'office solennel rendu en l'honneur de l'ex-président J.CHIRAC, ayant une vocation africaine et des positions connues, où nous avons partagé le gouvernement et peuple de la France le chagrin et les condoléances.

Lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Khartoum mardi soir, après le retour du Premier ministre au pays, M. Badawi a déclaré que le Premier ministre a tenu plusieurs réunions au cours desquelles il a rencontré le président français Emmanuel Macron à l'Elysée à Paris et discuté avec lui de nombreuses questions bilatérales, régionales et internationales. Il a affirmé que le président Macron avait exprimé son soutien sans faille à la révolution soudanaise, qu'il l'a décrite comme un synode de la révolution française.

M. Macron a déclaré que la France se tenait aux côtés du gouvernement et du peuple soudanais pour passer cette période importante et tracer un avenir prospère pour le bien-être du peuple soudanais qui méritait toute l'appréciation, la reconnaissance et le soutien pour le rare courage et la détermination d'affirmer le succès de sa révolution. À cet égard, Badawi a souligné que le président Macron saluait la femme soudanaise et sa ferme volonté pendant les phases de la révolution soudanaise.